23-24 августа в Киеве не будут вакцинировать население от COVID: почему

В Киеве 23-24 августа из-за празднования Дня Независимости Украины не будут вакцинировать население от коронавируса. Центры вакцинации не будут работать.

Вакцинация населения восстановится с 25 августа. Фото: mil.gov.ua

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Внимание! В связи с празднованием 30-й годовщины независимости Украины 23 и 24 августа (понедельник-вторник) не будут работать центр массовой вакцинации в МВЦ и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы", — заявили в КГГА.

Киевлянам, в частности тем, кому нужно получить вторую дозу, предлагают вакцинироваться 21-22 августа. Вакцинация населения возобновится с 25 августа.

Как писали "Комментарии", пока Украина отстает по уровню вакцинации против коронавируса, правительства разных стран мира пытаются всеми возможными способами ускорить процесс вакцинации. Вот только методы сейчас поменялись, большинство стран переходят от метода пряника к методу кнута. Если раньше за вакцинацию предлагали бесплатно еду, поездки в такси, скидки на посещение ресторанов, то теперь вводят жесткие ограничения для не вакцинированных граждан. Тех, кто против вакцинации, предупреждают, что придется делать постоянные тесты, отказаться от посещения торгово-развлекательных центров, а самое страшное — уволиться с работы. Украинцев пока такими способами не стимулируют активнее вакцинироваться, но все к этому идет.



Врач-эпидемиолог Алексей Галимский рассказывал, что в Украине 2,6 миллиона человек уже дважды привиты вакциной против коронавируса. Всего же более 4,5 миллиона наших соотечественников получили хотя бы одну дозу вакцины. При этом, как оказалось, не всем украинцам нужно было делать эту вакцинацию, потому что многие из тех, кто уже привит, имели антитела. То есть кто-то с симптомами, а другие без них ранее уже перенесли коронавирус.







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