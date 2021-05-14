100 тысяч долларов на образование: Порошенко профинансировал новое строительство УКУ

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Станислав Молчанов
Петр Порошенко профинансировал расширение Украинского католического университета (УКУ). На строительство коллегиума для студентов политик пожертвовал 100 тысяч долларов.
Порошенко пожертвовал католическому университету 100 тысяч долларов. Фото: пресс-служба
Новый коллегиум — это не просто общежитие, а сообщество, где студенты смогут жить и учиться вместе. В общем дом рассчитан на 262 студентов со всей Украины. Открыть образовательное пространство планируют уже 26 июня.
Свое решение поддержать УКУ Порошенко объясняет высоким уровнем образования в учреждении:
В УКУ говорят, что их существование во многом зависит от благотворителей и они очень ценят помощь.
По словам Порошенко, инвестиции в УКУ имеют существенное значение для качества украинского образования в целом.
Финансовая поддержка Украинского католического университета — это только один из проектов Порошенко. Пятый Президент хорошо известен своей благотворительной деятельностью и вне сферы образования. За последний год главным приоритетом семьи Порошенко стала борьба с пандемией. За это время в больнице передали более 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche.
При поддержке компании "Рошен" в Украине наладили собственное производство защитных костюмов для медработников. За средства Порошенко приобрели, отремонтировали, купили расходники для более 50 аппаратов ИВЛ. Сейчас Фонд вместе с волонтерами занимается закупкой кислородных концентраторов. Украинские больницы получили уже более 100 аппаратов.
Всего за год пандемии помощь от Фонда поступило до 200 медицинских учреждений по всей стране. На это у Порошенко потратили более 150 миллионов гривен.
Кроме того, благотворители помогают представителям уязвимых категорий: пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. В прошлом году в регионы Украины отправили более 50 тысяч продуктовых наборов. Весной этого года Фонд Порошенко передал еще 5 тысяч пасхальных наборов для малообеспеченных украинцев.
Благотворительная деятельность пятого Президента не зависит от политического сезона. Фонд Порошенко уже не первый год помогает украинцам. На его поддержку могут рассчитывать медицинские и образовательные учреждения, незащищенное население. Как рассказывают в самом Фонде, они всегда пытаются реагировать на критические потребности — будь то запрос больницы на кислородный концентратор или конкретная семья в беде.
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