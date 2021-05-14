100 тысяч долларов на образование: Порошенко профинансировал новое строительство УКУ

Петр Порошенко профинансировал расширение Украинского католического университета (УКУ). На строительство коллегиума для студентов политик пожертвовал 100 тысяч долларов.



Порошенко пожертвовал католическому университету 100 тысяч долларов. Фото: пресс-служба

Новый коллегиум — это не просто общежитие, а сообщество, где студенты смогут жить и учиться вместе. В общем дом рассчитан на 262 студентов со всей Украины. Открыть образовательное пространство планируют уже 26 июня.

Свое решение поддержать УКУ Порошенко объясняет высоким уровнем образования в учреждении:

"Украинский католический университет — это обновление и одновременно возрождение традиций украинского образования. Это новые подходы не только к учебе, УКУ формирует новое понимание образования, как привлечение в сообщество со своими высокими ценностями, профессиональными стандартами и пониманием миссии".

В УКУ говорят, что их существование во многом зависит от благотворителей и они очень ценят помощь.

"Все это стало возможным без всякого финансирования от государства. Университет существует благодаря благотворительным взносам людей со всего мира — средства, полученные от жертвователей, составляют 56% операционного бюджета и 100% бюджета на строительство", — отмечают в университете.

По словам Порошенко, инвестиции в УКУ имеют существенное значение для качества украинского образования в целом.

"УКУ стабильно находится на самых высоких ступенях украинских образовательных рейтингов, дает качественное образование не только в гуманитаристике, но и в IT, бизнес-менеджменте, в управлении государственным и общественными процессами. Несомненно, это учебное заведение XXI века, ориентированное на практику и на успех его выпускников в различных сферах деятельности", — подчеркивает политик.

Финансовая поддержка Украинского католического университета — это только один из проектов Порошенко. Пятый Президент хорошо известен своей благотворительной деятельностью и вне сферы образования. За последний год главным приоритетом семьи Порошенко стала борьба с пандемией. За это время в больнице передали более 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche.

При поддержке компании "Рошен" в Украине наладили собственное производство защитных костюмов для медработников. За средства Порошенко приобрели, отремонтировали, купили расходники для более 50 аппаратов ИВЛ. Сейчас Фонд вместе с волонтерами занимается закупкой кислородных концентраторов. Украинские больницы получили уже более 100 аппаратов.

Всего за год пандемии помощь от Фонда поступило до 200 медицинских учреждений по всей стране. На это у Порошенко потратили более 150 миллионов гривен.

Кроме того, благотворители помогают представителям уязвимых категорий: пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. В прошлом году в регионы Украины отправили более 50 тысяч продуктовых наборов. Весной этого года Фонд Порошенко передал еще 5 тысяч пасхальных наборов для малообеспеченных украинцев.

Благотворительная деятельность пятого Президента не зависит от политического сезона. Фонд Порошенко уже не первый год помогает украинцам. На его поддержку могут рассчитывать медицинские и образовательные учреждения, незащищенное население. Как рассказывают в самом Фонде, они всегда пытаются реагировать на критические потребности — будь то запрос больницы на кислородный концентратор или конкретная семья в беде.

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