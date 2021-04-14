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Фонд Порошенко передал более 100 кислородных концентраторов в украинские больницы

С начала пандемии у Порошенко организовали помощь для более 200 отечественных медицинских учреждений

сегодня, 15:15
Автор:

Вечканова Елена








Фонд Порошенко доставил новую партию кислородных концентраторов в больницы Одесской области. Каждый прибор может одновременно обеспечивать кислородную поддержку для двух пациентов.

Фонд Порошенко передал более 100 кислородных концентраторов в украинские больницы

Команда Порошенко передала очередную партию кислородных концентраторов в больницы. Фото: ЕС

Как признаются в Татарбунарском медицинском центре, концентратор от Фонда стал первым аппаратом кислородной терапии в медучреждении, ранее такого оборудования просто не было. О важности нового аппарата говорят и в Саратской больнице. Медики сетуют, что помощь центра изредка доходит до района, а выпросить оборудование почти невозможно.

Помощь больницам Одесской области — это лишь один эпизод работы благотворителей. Оборудование от Фонда Порошенко получают по всей стране: в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской и Черкасской областях.

Больницы, нуждающихся в помощи, могут оставить запрос на сайте фонда, его рассмотрят, найдут деньги и привезут аппарат. Деньги на помощь собирают волонтеры, а также из собственных средств выделяет Петр Порошенко. Всего на благотворительную помощь во время пандемии в Порошенко потратили 120 миллионов гривен.

Фонд Порошенко передал более 100 кислородных концентраторов в украинские больницы - фото 2

Всего Фонд уже отправил в украинские больницы более 100 кислородных концентраторов. Сейчас кислородное оборудование просят чаще всего, но им помощь не ограничивается. За год пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен передали в больницы более 157 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь была доставлена в более 200 медицинских учреждений.

В течение года поддержку Порошенко получали люди из группы риска, которым очень важно оставаться дома: пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью. Средства Фонда закупили и собрали 50 тысяч продуктовых наборов. В пакеты вошли сахар, муку, крупы, масло, печенье и другие продукты длительного хранения.

Даже если власть не способна справиться с пандемией, украинцам всегда есть куда обратиться за помощью и получить ее. Настоящие лидеры не остаются в стороне от проблем и является опорой для общества в сложные времена.


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