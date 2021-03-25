logo
Русский Українська

BTC/USD

51807.35

ETH/USD

1606.58

LTC/USD

173.61

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Год пандемии: более 200 украинских больниц получили помощь от Фонда Порошенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Год пандемии: более 200 украинских больниц получили помощь от Фонда Порошенко

За время коронавирусной пандемии на помощь медикам у Порошенко потратили более 120 млн гривен

сегодня, 18:01
Автор:

Станислав Молчанов

Пока в Украине ежедневно фиксируют рекорды по количеству инфицированных и умерших от коронавируса, власть в очередной раз доказывает свою слабость и беспомощность. В прошлом году "мастера борьбы с COVID-19" закатали в асфальт миллиарды гривен антиковидного фонда, который мог предотвратить катастрофу в медицинской системе. Теперь они проваливают вакцинацию и борьбу с очередной волной коронавируса. За год пандемии в украинских больницах до сих пор не хватает защитных средств, лекарств и кислорода. Надежда остается только на волонтеров и благотворителей.

Год пандемии: более 200 украинских больниц получили помощь от Фонда Порошенко

Кислородные концентраторы для украинских больниц. Фото: ЕС

Так, 22 марта Фонд Порошенко передал новую крупную партию кислородных концентраторов в украинские больницы. 30 современных аппаратов отправили в 10 областей страны: Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую.

 Год пандемии: более 200 украинских больниц получили помощь от Фонда Порошенко - фото 2

Всего Фонд уже закупил и передал в медицинские учреждения более 100 кислородных концентраторов. Каждый прибор рассчитан на двух пациентов и может спасти тысячи жизней. В команде Порошенко признаются, что пока закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом – это главный приоритет. Однако в течение года критические потребности больниц не раз менялись.

Год пандемии: более 200 украинских больниц получили помощь от Фонда Порошенко - фото 3

С первых дней пандемии Фонд Порошенко помогал врачам и пациентам. В прошлом году, когда украинские медики не имели элементарных средств защиты, срочно покупались костюмы, очки, маски и перчатки. Всего за год в больницы передали более 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche.

При поддержке компании Рошен и Фонда Порошенко в Украине наладили собственное производство защитных костюмов для медработников. Благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка украинское предприятие закупило оборудование, а украинские благотворители профинансировали изготовление первой партии – 27 тысяч костюмов.

Год пандемии: более 200 украинских больниц получили помощь от Фонда Порошенко - фото 4

Когда ситуация с коронавирусом ухудшилась и украинцам буквально стало не хватать воздуха, Фонд начал закупки аппаратов искусственной вентиляции легких. На средства Порошенко приобрели, отремонтировали, купили расходники для более 50 аппаратов ИВЛ.

Всего за год пандемии помощь от Фонда получили более 200 медицинских учреждений. На это у Порошенко потратили более 120 миллионов гривен.

Кроме того, в приоритетах Фонда всегда оставалась забота о людях из уязвимых категорий, которые больше всего пострадали от пандемии. В течение года было закуплено и отправлено в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов. Пакеты получили пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью, ведь именно они находятся в группе риска.

Год пандемии: более 200 украинских больниц получили помощь от Фонда Порошенко - фото 5

Пока власть жалуется и разводит руками, благотворители и волонтеры спасают тысячи жизней по всей стране. В тяжелые времена становится понятно, что украинцам нужны не обещания и "видосики", а поддержка и настоящие поступки.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ