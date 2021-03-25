Год пандемии: более 200 украинских больниц получили помощь от Фонда Порошенко

Пока в Украине ежедневно фиксируют рекорды по количеству инфицированных и умерших от коронавируса, власть в очередной раз доказывает свою слабость и беспомощность. В прошлом году "мастера борьбы с COVID-19" закатали в асфальт миллиарды гривен антиковидного фонда, который мог предотвратить катастрофу в медицинской системе. Теперь они проваливают вакцинацию и борьбу с очередной волной коронавируса. За год пандемии в украинских больницах до сих пор не хватает защитных средств, лекарств и кислорода. Надежда остается только на волонтеров и благотворителей.

Кислородные концентраторы для украинских больниц. Фото: ЕС

Так, 22 марта Фонд Порошенко передал новую крупную партию кислородных концентраторов в украинские больницы. 30 современных аппаратов отправили в 10 областей страны: Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую.

Всего Фонд уже закупил и передал в медицинские учреждения более 100 кислородных концентраторов. Каждый прибор рассчитан на двух пациентов и может спасти тысячи жизней. В команде Порошенко признаются, что пока закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом – это главный приоритет. Однако в течение года критические потребности больниц не раз менялись.





С первых дней пандемии Фонд Порошенко помогал врачам и пациентам. В прошлом году, когда украинские медики не имели элементарных средств защиты, срочно покупались костюмы, очки, маски и перчатки. Всего за год в больницы передали более 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche.

При поддержке компании Рошен и Фонда Порошенко в Украине наладили собственное производство защитных костюмов для медработников. Благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка украинское предприятие закупило оборудование, а украинские благотворители профинансировали изготовление первой партии – 27 тысяч костюмов.





Когда ситуация с коронавирусом ухудшилась и украинцам буквально стало не хватать воздуха, Фонд начал закупки аппаратов искусственной вентиляции легких. На средства Порошенко приобрели, отремонтировали, купили расходники для более 50 аппаратов ИВЛ.

Всего за год пандемии помощь от Фонда получили более 200 медицинских учреждений. На это у Порошенко потратили более 120 миллионов гривен.

Кроме того, в приоритетах Фонда всегда оставалась забота о людях из уязвимых категорий, которые больше всего пострадали от пандемии. В течение года было закуплено и отправлено в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов. Пакеты получили пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью, ведь именно они находятся в группе риска.

Пока власть жалуется и разводит руками, благотворители и волонтеры спасают тысячи жизней по всей стране. В тяжелые времена становится понятно, что украинцам нужны не обещания и "видосики", а поддержка и настоящие поступки.

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