5 угроз, которые ждут Украину и мир в 2021 году

По мнению аналитиков международного издания Atlantic Council, 2020 год только подготовил весь мир к более тяжелому следующему году. Эксперты сделали 10 прогнозов, чего ожидать Украине и всей планете в ближайшие 12 месяцев.

Кризис COVID-19 начнет еще больше усугубляться из-за медленных темпов вакцинации

COVID-19 продолжит распространяться по всей территории Земли. И даже те, кто уже переболел, могут потенциально заразиться вирусом. Несмотря на то, что в Европе и США уже начались первые попытки вакцинации, большинство людей против данного процесса. Плюс не надо забывать, что в страны третьего мира (Украину, к сожалению, сюда также относят), не факт, что вакцина доберется очень быстро.

Президентство Байдена погубит США

В Америке до сих пор продолжаются споры из-за результатов президентских выборов. Большая часть американцев продолжает следовать за Трампом и ждет его сигнала к восстанию. Вряд ли оно будет масштабным, однако свою поддержку Байден точно не получит. А это скажется как на ситуации внутри страны, так и на общем положении дел в мировой экономике.

Угроза очередного финансового кризиса

Глобальные потери даже самых больших экономик мир растут с каждым днем из-за COVID-19, а что тогда говорить о маленьких странах. Они продолжают залазить в долги, и есть вероятность, что наступит момент финансового коллапса. Аналитики прогнозируют следующей осенью еще одну волну финансового кризиса, которая больно может ударить по всему миру.

Северная Корея готовится нанести ответный удар

Диктатура в Северной Корее продолжает набирать обороты, и ядерная мощь, которая есть в стране, в любой момент может вырваться наружу. Новому президенту США традиционно придется несладко. Страны уже давно не ладят. Тем более, ядерные испытания активно продолжаются, чтобы никто не забывал, что на карте мира есть две Кореи.

США и Китай начнут войну за Тайвань

Очередная спорная территория, которая должна уже наконец-то определиться с будущим. У Китая свои планы на землю, у американцев — тоже собственные интересы. Этот год показал, что двух режимов на острове быть не может, и постоянные конфликты могут перерасти в более серьезные боевые действия.

Как ранее сообщали "Комментарии", назван продукт, который может больше всего подняться в цене в Украине с нового года.













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