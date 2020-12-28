Назван продукт, который подорожает больше всего в 2021 году

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Владимир Лавский
В начале 2021 вполне может быть, что яйца будут стоить так же дорого, как и в декабре, скорее всего, цены продолжат подъем. Об этом сообщает "Газета по-украински" по ссылкой на Ассоциацию животноводов Украины.
По ее словам, поэтому фермеры опасаются, что не хватит корма. Поэтому некоторые производители сокращают поголовье птицы, а некоторые даже вынуждены закрываться, чтобы переждать непредсказуемые колебания ", — добавила она. До конца декабря себестоимость производства яиц на предприятиях колеблется в пределах 22 грн / 10 шт., А конечная цена для потребителей — от 30 грн / 10 шт.
Для производителей сложно делать прогнозы относительно цен на яйца в январе.
Как ранее сообщали "Комментарии", украинцы очень сильно переплачивают за газ.
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