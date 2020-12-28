Назван продукт, который подорожает больше всего в 2021 году

В начале 2021 вполне может быть, что яйца будут стоить так же дорого, как и в декабре, скорее всего, цены продолжат подъем. Об этом сообщает "Газета по-украински" по ссылкой на Ассоциацию животноводов Украины.

"В конце 2020-го рынок сырья был нестабилен, поэтому это сопровождается стремительным ростом цен зерновых, например кукуруза, пшеница, и белковых — сои и подсолнечника — на фоне их дефицита, это стало причиной подорожания и комбикормов, которые занимают до 70-75 процентов себестоимости производства продукции", — рассказала Ирина Бойко, эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины.

По ее словам, поэтому фермеры опасаются, что не хватит корма. Поэтому некоторые производители сокращают поголовье птицы, а некоторые даже вынуждены закрываться, чтобы переждать непредсказуемые колебания ", — добавила она. До конца декабря себестоимость производства яиц на предприятиях колеблется в пределах 22 грн / 10 шт., А конечная цена для потребителей — от 30 грн / 10 шт.

Для производителей сложно делать прогнозы относительно цен на яйца в январе.

"После новогодних праздников спрос потребителей снизится, а вот цена на яйца, скорее всего, увеличится в связи с постепенным сокращением поголовья птицы и продолжением роста цен на рынке сырья", — добавила Ирина Бойко.

Как ранее сообщали "Комментарии", украинцы очень сильно переплачивают за газ.

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