5 стран, не празднующих Новый год

Большинство мира отмечает Новый год с 31 декабря на 1 января, однако в некоторых странах новогодние дни проходят в другой день. Кроме того, есть страны, где вообще запрещено празднование Нового года. Портал "Комментарии" подготовил список стран, не празднующих Новый год в традиционном понимании.



Какие страны не празднуют Новый Год. Фото из открытых источников

Иран

В Иране действует персидский календарь, согласно которому новый год начинается не 1 января, а 21 марта. Это происходит в день весеннего равноденствия, а сам праздник получил название Навруз, что означает новый день. В марте следующего года в Иране будут праздновать 1403, а 1 января в стране – это обычный рабочий день.

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии Новый год не просто не празднуют 1 января, это даже запрещено. Специальная полиция проверяет магазины на наличие новогодних товаров и следит за попытками праздновать Новый год на улицах. Все потому, что в Саудовской Аравии соблюдают празднования согласно религиозным текстам, где нет места для Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января.

Китай

Новый год в Китае обычно отмечается в период с 21 января по 21 февраля, что связано с лунными циклами. На этот праздник китайцы запускают фейерверки, устраивают шумные фестивали, после чего собираются на традиционный семейный ужин, который пропустить можно только по уважительной причине. А вот 1 января в Китае хоть и считается выходным, а в магазинах появляются елки и статуэтки Санта-Клауса, все же это дань многонациональности Китая, где нет громких празднований ни 31 декабря, ни 1 января.

Индия

В Индии так много национальных праздников, базирующихся на разных культурах, что просто невозможно сделать единый календарь. Вместо этого эту ситуацию решают по-другому: работники согласно своим вероисповеданиям и убеждениям могут брать отгул на те праздники, которые считают нужным праздновать. Таким образом, 1 января не является общенациональным праздником в Индии, однако взять выходной и найти компанию для празднования возможно.

Таджикистан

Таджикистан несколько лет обсуждал идею запрета празднования Нового года. В 2013 году власти этой преимущественно мусульманской страны ввели запрет на Деда Мороза на экранах телевидения, а в 2015 запретили праздновать Новый год и Рождество в школах и университетах, в частности устанавливать елки и дарить подарки. Также в Таджикистане действуют запреты на фейерверки, хлопушки и другие проявления нового года в общественных местах.

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