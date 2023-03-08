8 марта в Украине: что уже доказали украинские женщины – как проявили себя во время войны

Сегодня отмечается 8 марта – Международный женский день, который остается в Украине выходным. Как украинские женщины преобразуют страну и преобразуются вместе с ней, в том числе в ракурсе отражения российской агрессии? Почему украинки куда более свободолюбивы и активны, чем многие другие представительницы прекрасной половины человечества на постсоветском пространстве? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украинские женщины. Фото: из открытых источников

Наши иностранные коллеги были потрясены самоотверженностью украинок в тяжелейший период непрерывных ракетных атак

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб поясняет:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Дух свободолюбия заложен в нашем генетическом коде. Возможно, поэтому сегодня весь цивилизованный мир искреннее восхищается активностью и гражданской позицией украинских женщин. Их лидерские качества, упорство и целеустремленность – одна из ключевых факторов устойчивого сопротивления".

Буквально на днях, продолжает нардеп, по инициативе USAID в Киеве состоялась конференция о роли женщин в поддержке функционирования энергосектора Украины.

"Наши иностранные коллеги были потрясены самоотверженностью украинок в тяжелейший период непрерывных ракетных атак. Многие женщины-энергетики погибли прямо на рабочих местах, во время выездов на ремонтные работы, оставив за собой большое наследие и добрую память. Многие украинские женщины оказались способны на невероятный подвиг, хотя до войны жили обычной спокойной жизнью. Сила украинок – в способности максимально быстро адаптироваться к вызовам и сложностям. Бескорыстный порыв прийти друг другу на помощь – то, что в сложнейший период войны объединяет и помогает не падать духом, преодолевать любые трудности", – констатирует Виктория Гриб.

Мы видим, что в противостоянии российской агрессии снова, как и в других сферах, раскрывается потенциал украинских женщин

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян акцентирует, что российская интервенция, оккупация части украинских территорий, поставила экзистенциальный вопрос касательно существования самой украинской державы и нации. Не зависимо от пола, религиозных предпочтений и так далее. И украинское общество, подчеркивает эксперт, демонстрирует тут небывалый уровень сплоченности, который удивляет как внутри, так и снаружи.

"В частности, мы видим, что в противостоянии российской агрессии снова, как и в других сферах, раскрывается потенциал украинских женщин, – отмечает Олег Саакян. – На украинской территории на продолжение столетий и даже тысячелетий женщины в обороне, в развитии державы играли одну из ведущий ролей. Кто с этим не согласен, может поспорить с Гомером, который описывал амазонок с берегов украинского Приазовья. Или с учебными заведениями (в том числе для девочек, девушек, женщин) во времена Руси. Или с разогнанными императрицей Екатериной "бродячими учителями", которые ходили по украинским хуторам и обучали как мальчиков, так и девочек".

В Украине, по словам политолога, всё еще существует ряд гендерно-мотивированных стереотипов, которые не дают в полной мере сказать, что женщины и мужчины в украинском обществе имеют равные возможности. Причем, это стереотипы, дискриминирующие как женщин, так и мужчин.

"Но, к счастью, – заключает эксперт, – несмотря на ужас, который в очередной раз пришел к нам со стороны России, сфера обороны демонстрирует, что и готовность украинских женщин защищать страну, и принятие этого нашим обществом, в Украине куда прогрессивнее, чем у многих наших соседей – как на востоке, так и на западе".

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что задумал враг в Луганской области – почему решил отойти.



