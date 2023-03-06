Более 60% украинцев - за сохранение 8 марта: почему так – как объяснить такую позицию

Большинство украинцев (1,3 млн из более 2,1 млн, принявших участие в опросе, который проводили в приложении "Дія") проголосовали за сохранение 8 марта как выходного в честь Международного женского дня. Как оцениваете данные опроса? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Календарь. Фото: из открытых источников

Пока украинское общество позитивно воспринимает 8 марта, пусть остается, по крайней мере, временно

По мнению аналитика Фонда общественной дипломатии Александры Ковальчук, такие результаты говорят о том, что многие украинцы не ассоциируют Международный женский день с чем-то советским или с советским наследием. То есть, не вкладывают туда негативную коннотацию.

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"Наверное, необходим определенный трансформационный период отхода от этих традиций. А возможно – и их сохранения. В любом случае, нужна дискуссия. Диалог в обществе — свидетельство высокого уровня культуры и политической культуры в частности", – отмечает Александра Ковальчук.

Следует понимать, продолжает она, что многие люди, воспитанные в русскоязычном пространстве, в советской Украине, всю жизнь отмечали и 23 февраля (сперва как День Советской армии и военно-морского флота, потом как День защитника Отечества, своеобразный День мужчин) и 8 марта – Международный женский день.

"От 23 февраля мы отвыкли достаточно быстро, особенно в течение прошлого года, ведь российская широкомасштабная агрессия против Украины началась на следующей день после 23-го. Отойдет ли в историю 8 марта пока говорить рано. Ведь эта дата связана с чем-то хорошим – весной, цветами, вниманием к женщине (бабушке, маме, жене, дочке). В этих традициях воспитывались поколения. И отказаться от них не так просто, – поясняет аналитик. – Важна альтернатива. Есть предложение сделать 25 февраля (день рождения Леси Украинки) Днем украинской женщины. Но дата также стоит рядом с 24-м, началом полномасштабного вторжения РФ, а потому воспринимается тяжело. Да и в целом февраль тяжелый по восприятию для украинцев месяц. Март в этом смысле лучше. Звучат предложения сделать соответствующей датой День рождения Шевченко (9 марта) или День матери (второе воскресенье мая). Но, возможно, не стоит изобретать велосипед. Пока украинское общество позитивно воспринимает 8 марта, пусть остается. По крайней мере, временно. На некий переходный период. А там, возможно, появится достойная альтернатива (как стало с 14 октября в качестве Дня защитников и защитниц Украины)".

К тому же, отмечает Александра Ковальчук, 8 марта – это всё же не чисто советский или постсоветский праздник, а международный.

"Правда, и мир со времен Клары Цеткин и Розы Люксембург значительно изменился. Эмансипация шагнула далеко вперед, феминизм имеет сейчас несколько иное проявление. Но если праздник не политизировать, не вкладывать какие-то перекрученные смыслы, возможно, его можно просто переосмыслить, как и многое из советского наследия. Нет смысла всё вычеркивать. Но вопрос, безусловно, дискуссионный", – резюмирует аналитик.

Сперва стоило бы предложить четкую и красивую альтернативу 8 марта, а уже потом проводить голосование

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко поясняет:

"В первую очередь, здесь сработала привычка многих граждан и отсутствие четкой коннотации праздника как однозначно продукта советского и, что более важно, российского культурного влияния. В какой-то мере для многих он трактуется слишком в бытовой манере, вопреки тому, что его корни лежат в социалистической парадигме общества, продвигаемой в СССР".

В годы после сталинского режима, продолжает эксперт, праздник был переформирован в некий "бытовой" и "народный", не имеющий такой привязки к коммунизму как, к примеру, 1 мая (День международной солидарности трудящихся) или 9 мая (День победы), 7 ноябня (День Октябрьской революции) или 23 февраля (День защитника Отечества). Это позволило ему сохраниться как модели, подчеркивает Ярослав Божко.

"Однако важно также и то, что предложенный альтернативный праздник – День украинской женщины – пока не был наделен существенным брендингом, символьным рядом, некой понятной и хорошо прокоммуницированной подоплекой которую часть общества, поддержавшая идею с сохранением 8 марта, могла бы избрать взамен. Это коммуникационная проблема, – уверен эксперт. – Потому что сперва стоило бы предложить четкую и красивую альтернативу. Тогда она была бы более жизнеспособна и в ходе подобного голосования. Надеюсь, что такие изменения произойдут в будущем. Ведь запрос на демонтаж советских культурных маркеров в украинском общественном пространстве очень велик".

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