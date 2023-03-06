Большинство украинцев проголосовали за сохранение 8 марта

Из более 2,1 млн украинцев, принявших участие в опросе о 8 марта в приложении Дия, за то, чтобы оставить 8 марта выходным проголосовали более 1,3 млн граждан. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Михаила Федорова.

Українці проголосували за збереження свята

"Невероятный результат. Наш рекорд. Большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным — 1,3 млн голосов. Благодарен всем, кто голосует и помогает нам строить электронную демократию, — написал в своем телеграмм-канале Михаил Федоров. — Делаем все, чтобы государство учитывало мнение каждого украинца. Кстати, приобщайтесь к дерусификации названия Юго-Западной железной дороги. Выбирайте новое название в Дии, если еще не успели этого сделать".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Между тем, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram-канале отметил, что результаты голосования будут учтены в парламенте перед принятием законопроекта о 8 марта.

Опрос длился с 28 февраля по 6 марта.

В Верховной Раде зарегистрировали в этом году сразу несколько законопроектов относительно 8 марта. Один из них (№9009) предлагает убрать 8 марта из перечня праздничных дней. Депутаты отмечают, что этот праздник был введен "оккупационным московским режимом" по инициативе Клары Цеткин в 1921 году. Вместо него парламентарии предлагают отмечать "День украинской женщины" в день рождения Леси Украинки — 25 февраля, день Шевченко в день рождения Тараса Шевченко 9 марта и День матери во второе воскресенье мая.

Другой законопроект №9009-1 предлагает оставить 8 марта праздничным и нерабочим днем, но переименовать его в Международный день защиты прав женщин. Другая инициатива (№9009-2) предлагает вообще убрать из перечня праздников 8 марта. В еще одном проекте (№9009-3) говорится, чтобы переименовать этот праздник в День весны, а к тому же сделать 6 июня — Днем цветения украинской вишни.

Напомним, что во время проведения опроса также определено, как украинцы относятся к объемам западной вооруженной поддержки, возможному распаду России и перспективам возвращения Крыма в 2023 году.