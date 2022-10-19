Кто втянул Иран в войну против Украины – откуда взялись слухи о новом смертоносном оружии для РФ

Иран в сентябре отклонил просьбу российского диктатора Путина поставить РФ дальнобойные тяжелые дроны-камикадзе Arash 2, но согласился поставить ракеты "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar, а также новую партию беспилотников, которые Москва уже использует. Об этом пишет Reuters. При этом в самом Иране упорно опровергают обвинения в поставках своих беспилотников для армии РФ, из-за чего Киев готов разорвать дипотношения с Тегераном. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Россия и Иран. Фото: из открытых источников

Именно из-за подталкивания Китаем иранский режим фактически стал стороной агрессивной войны

Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что поставки в РФ из Ирана возможны только при условии полного доминирования Китая над иранской экономикой.

"Ведь источники из Ирана свидетельствовали о намерении перезаключения так называемого ядерного соглашения с Западом. Что давало бы Ирану возможность технологического обновления и доступа к кредитам, – поясняет эксперт. – Похоже, именно из-за подталкивания Китаем иранский режим фактически стал стороной агрессивной войны, соучастником российского террора".

Впрочем, террор начался еще во время странного пребывания президента Украины Зеленского в Омане, когда над Тегераном сбили украинский пассажирский самолет, напоминает Владимир Цыбулько.

По его мнению, Москва, безусловно, заинтересована во втягивании в войну дополнительных игроков с целью размытия ответственности за агрессию.

"Режим аятолл напуган протестами внутри Ирана – и видит в них руку Вашингтона. Поэтому и развернул свою активность в направлении создания тоталитарного интернационала в тени Пекина", – считает политолог.

РФ сознательно вбрасывала дезинформацию с целью создания панических настроений в Украине

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассуждает так:

"Сообщения о возможных поставках россиянам со стороны Ирана беспилотников Arash 2, а также о том, что их тактико-технические характеристики превышают те, что есть у БПЛА Shahed 136, которые под видом "Герань-2" уже атакуют Украину, являются элементом вражеской информационно-психологической операции. Наша ОИ "Права Справа" сообщила об этом практически сразу после того, как данная информация была вброшена и растиражирована украинскими и зарубежными СМИ".

Эксперт акцентирует, что первоисточником информации о возможности передачи РФ Arash 2 был российский военный корреспондент Борис Рожин. Именно он со ссылкой на неназванные иранские источники сообщил о том, что россияне могут получить от иранцев Arash 2, тактико-технические характеристики которых якобы значительно круче, нежели у Shahed 136. Потом появилось сообщение о возможности передачи Ираном россиянам ракет "земля-земля" Fateh-110 (с дальностью до 300 км) и Zolfaghar (могут лететь до 700 км).

"Не проверив данную информацию, ее подхватили как отечественные, так и мировые медиа, – уверяет Дмитрий Снегирев. – На данный момент факта передачи россиянам Arash 2 нет. Вчера даже представители Пентагона (Министерство обороны США) официально заявили, что отсутствуют данные, которые подтверждали бы, что Тегеран договорился с Москвой о передаче ей ракет "земля-земля" и дополнительного количества беспилотников. Так что все сообщения о такой передаче носят, подчеркиваю, элементы информационно-психологических операций".

К тому же, продолжает эксперт, по информации американских и израильских спецслужб, Arash 2 оснащен поршневым двигателем, как и Shahed 136. Разные названия у этих беспилотников, потому что их производят разные заводы – для разных потребителей.

"Есть данные, что боевой заряд Arash 2, как и у Shahed 136, в районе 30-40 кг. Российская сторона делала вбросы, что Arash 2 может быть оснащен реактивным двигателем, что позволило бы ему развивать скорость до 400 км. Но эта информация не подтвердилась. Кстати, Израиль, несмотря на критику, которая звучит в его адрес из-за фактического отстранения от предоставления Украине военной помощи, передает нам развединформацию о тактико-технических характеристиках БПЛА иранского производства", – отмечает Дмитрий Снегирев.

Он рассказа о еще одном интересном моменте касательно Arash 2.

"Запустилась информация, что это чуть ли не крылатые ракеты. Но надо понимать, что скорость такой ракеты – до 900 км/ч. Так что, даже в случае оснащение этих беспилотников реактивными двигателями (чего нет), он всё равно не стал бы аналогом крылатой ракеты. К тому же, боевая часть крылатой ракеты – 450 кг. У Arash 2 в десять раз меньше. То есть, – констатирует эксперт, – РФ сознательно вбрасывала дезинформацию с целью создания панических настроений в Украине – и среди гражданского населения, и среди военно-политического руководства. Но, подчеркиваю, аналитический отдел ОИ "Права Справа" развенчал эту российскую ИПСО. И наши данные уже подтверждены Пентагоном. На данный момент о передаче иранцами россиянам Arash 2 и ракет класса "земля-земля" речь не идет".

Замысел Кремля состоит в том, чтобы максимально разрушить экономику Украины, а также поразить наши системы ПВО и ПРО

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов уверен, что де-факто Иран стал техническим союзником России на войне с Украиной. Он подчеркивает, что авторитетное издание Reuters недаром опубликовало развернутую статью, в которой ясно дается понять, что противопутинская коалиция во главе с Америкой и рядом ведущих стран ЕС прекрасно осведомлены о поставках ударных дронов-камикадзе со стороны Ирана в РФ.

"Около месяца боевые беспилотники массово атакуют инфраструктурные и жилые объекты Украины. Несмотря на то, что Shahed 136 в большинстве своем попадают под зенитный огонь, часть из них, к сожалению, достигают цели. Официальный Тегеран отрицает свои связи с Кремлем в вопросах поставки вооружений, в частности ударных беспилотных аппаратов. Однако в статье Reuters речь идет, о том, что официальный представитель Белого дома Каринн Жан-Пьер конкретно обвинила Тегеран во лжи, когда там заявили, будто иранские беспилотники не используются Россией в Украине", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, это говорит о том, что США и союзники готовят жесткий пакет санкций и ограничений для Ирана.

"Понятно, что производственным мощностям РФ, попавшим под санкции, становится все труднее производить собственное оружие. Поэтому страна-агрессор обращается к импорту от партнеров, таких как Иран и Северная Корея. Замысел Кремля состоит в том, чтобы максимально разрушить экономику Украины, а также поразить наши системы ПВО и ПРО, после чего задействовать на полную мощь боевую авиацию и ракетные системы", – поясняет Алексей Воронцов.

Иран, отмечает он, сейчас находится в довольно незавидном положении, ведь пресс санкций готов обрушить и так на ладан дышащую экономику страны.

Эксперт предполагает, что Европейский Союз наложит санкции на иранских физических и юридических лиц, изолирует финансовый рынок, поставки технологий и приход инвестиций, а также введет ряд эмбарго и ограничений, которые точечно ударят по самым болевым точкам Ирана.

"Нельзя исключать, что нарастающий социально-политический кризис внутри Ирана, массовые протесты и беспорядки вынуждают правительство страны считаться с нынешней ситуацией и, возможно, кардинально поменять курс военно-политической доктрины, – говорит Алексей Воронцов. – Для Украины же важно максимально усилить информационное и дипломатическое давление как на сам Иран, так и на центры принятия решений – Вашингтон, Брюссель, от которых зависит ход развития событий в военном противостоянии".

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