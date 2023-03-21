Крушение очередного мифа: названы самые счастливые страны в мире

В честь Международного дня счастья, который ежегодно отмечают 20 марта, ООН определила самые счастливые страны мира. Шестой раз подряд рейтинг, получивший название "Всемирный доклад о счастье", возглавила Финляндия, на второй позиции разместилась Дания, тройку лидеров замкнула Исландия. В итоге, оказалось, что самые счастливые страны в мире, не "южане под пальмой", а северяне. И так уже не один год подряд.

Самые счастливые страны в мире. Фото: из открытых источников

Также приятно удивил Израиль, который в это рейтинге вырвался на почетное четвертое место. Раньше он занимал девятую позицию. В топ-10 также попали Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

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Украина заняла лишь 92-е место. США расположились на 15-м месте, Франция – на 21-м, Великобритания – на 19-м. Что касается страны-агрессора, по рейтингу ООН РФ на 70-м месте.

Самыми несчастливыми оказались Буркина-Фасо, Намибия, Турция, Гана, Пакистан и Нигер – одна из наименее развитых стран мира.

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Также издание "Комментарии" сообщало – лидер КНР Си Цзиньпин прибыл 20 марта в Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным, ордер на арест которого выдал 17 марта Международный уголовный суд (МУС). Стороны обсудили также китайский "мирный план", на который в очередной раз отреагировали в Украине. Что можно сказать по первым впечатлениям от встречи Си Цзиньпина с Путиным (некие официальные соглашения будут подписываться сегодня)? Кому и какие сигналы посланы? Как ситуация может развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



