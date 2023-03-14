Две европейские страны придумали схему, как облегчить путь россиян в страны ЕС

Авиакомпания Air Serbia, которая не останавливала авиасообщение со страной-агрессором, удвоила количество рейсов между Будапештом и Белградом до 17 в неделю. Таким образом больше граждан РФ смогут выбрать Венгрию для въезда в Евросоюз. Как передает портал "Комментарии", объявление было сделано компанией Air Serbia, мажоритарным владельцем которой является государство, сообщает "Euractiv".

Авиакомпания Air Serbia. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, Сербия решила не вводить санкции против РФ, а ее авиаперевозчик продолжает выполнять рейсы в четыре российских города. Отмечается, что авиакомпании РФ могут летать в пределах Сербии, однако не могут добраться до нее, поскольку соседями Сербии есть страны, которые ввели антироссийские санкции и прекратили прямое авиасообщение с Москвой.

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По информации СМИ, прямые рейсы из Будапешта в Россию всегда пользовались популярностью среди россиян. Так было еще до полномасштабного вторжения в Украину. Однако после начала войны венгерский Wizz Air постоянно увеличивает количество мест на этих рейсах.

Отметим, недавно СМИ всколыхнуло заявление президента Сербии Александра Вучича, который также, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, долгое время в Европе считался одним из самых лояльных к российскому диктатору Путину. Теперь же он заявил, что не может дать гарантий, что сербы и дальше будут воздерживаться от введения санкций против России. Пока что Белград не присоединится к западным санкциям против России.

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