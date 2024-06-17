Кремль включился на полную: что уже предпринимает РФ сразу после саммита мира

Российская кампания по дискредитации Украинской формулы мира достигла кульминации. Комментируя итоги саммита мира в Швейцарии, враждебная пропаганда распространяет дезинформационные нарративы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Саммит мира. Фото из открытых источников

Отмечается, что РФ распространяет месседжи, что саммит является лишь формальностью, потому что в нем не принимали участие представители страны-агрессора. Кроме того, российская пропаганда пытается убедить аудиторию, что участники обсуждали план Путина, а предложения Украины никто не воспринимает серьезно, и что Киев и союзники продемонстрировали стремление к эскалации войны.

"Россия своими манипуляциями пытается обесценить значение Саммита мира, поскольку объединение мирового сообщества в стремлении достичь мира в Украине и восстановить баланс в глобальной безопасности идет в разрез с планами РФ по продолжению войны", — сообщают в ЦПД.

Аналитики отмечают, что на самом деле саммит мира имеет большое значение, это первый шаг к миру, основанный на Уставе ООН и базовых принципах международного права.

"Это событие объединило более 100 участников, что свидетельствует о широком интересе к мирной инициативе Украины, декларирующей важную истину — коллективные усилия способны остановить войну и установить справедливый мир", — информируют в ЦПД.

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