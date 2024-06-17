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Неожиданный поворот: лояльные к РФ страны сделали предложение Украине

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что на саммите мира пророссийские страны сделали предложение помощи Украине

сегодня, 07:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во время саммита мира в Швейцарии, где 39 стран в закрытом режиме обсуждали возвращение похищенных российскими оккупантами украинцев, Украина неожиданно получила предложения помощи даже со стороны тех государств, которые считаются лояльными России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. 

Неожиданный поворот: лояльные к РФ страны сделали предложение Украине

Саммит мира. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, результаты обсуждения благодаря закрытому режиму заседания позволяют говорить о разработке новых подходов к освобождению похищенных россиянами украинских детей, военнопленных и гражданских. Более того, закрытый режим позволил многим странам высказать свое истинное мнение по поводу действий России и презентовать наработки по возвращению граждан Украины.

Дмитрий Лубинец добавил, что предложения помощи неожиданно для представителей Украины поступили даже со стороны стран, считающихся пророссийскими. Так, государства предложили свои каналы коммуникации с РФ. Однако омбудсмен не уточнил, какие именно страны сделали соответствующее предложение.

"Кстати, неожиданно, что некоторые страны, традиционно имеющие хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран, таких позиций", – подчеркнул Лубинец.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что когда-то действительно "надо будет" вести переговоры с Россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов.




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