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По итогам саммита мира Швейцария выступила с новой инициативой: при чем здесь РФ и Китай

Швейцария хочет обсудить итоги саммита мира с Россией и Китаем

сегодня, 08:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Швейцария намерена обсудить итоги саммита мира с Россией, а также с Китаем и другими странами, которые не принимали в нем участия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, информирует "Интерфакс-Украина".

По итогам саммита мира Швейцария выступила с новой инициативой: при чем здесь РФ и Китай

Саммит мира. Фото: из открытых источников

"У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции", – отметил глава МИД Швейцарии.

Топ-дипломат сообщил также, что Швейцария проведет детальное обсуждение результатов саммита и с другими странами, "в чьи двери мы постучали, а они не пришли, например, с Китаем". 

Глава МИД напомнил, что на первом этапе они предложили взаимную поддержку, но потом сказали "нет", когда увидели, что на этом первом этапе невозможно привлечь Россию.

Министр указал, что Китай и Бразилия могут пойти другим путем, и речь идет также о поиске способа объединить эти разные подходы.

Кассис признал дилемму, что подавляющее большинство решений, которые были приняты, не могут быть воплощены без участия России. В то же время Кассис отметил, что именно с точки зрения возможной заинтересованности российской стороны и построения пути к миру были выбраны три темы для первого саммита – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение пленных, а также тысяч детей, а не, например, вопрос территориальной целостности.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что когда-то действительно "надо будет" вести переговоры с Россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов.




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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/994048.html
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