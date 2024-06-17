По итогам саммита мира Швейцария выступила с новой инициативой: при чем здесь РФ и Китай

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Кравцев Сергей
Швейцария намерена обсудить итоги саммита мира с Россией, а также с Китаем и другими странами, которые не принимали в нем участия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, информирует "Интерфакс-Украина".
Саммит мира. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат сообщил также, что Швейцария проведет детальное обсуждение результатов саммита и с другими странами, "в чьи двери мы постучали, а они не пришли, например, с Китаем".
Глава МИД напомнил, что на первом этапе они предложили взаимную поддержку, но потом сказали "нет", когда увидели, что на этом первом этапе невозможно привлечь Россию.
Министр указал, что Китай и Бразилия могут пойти другим путем, и речь идет также о поиске способа объединить эти разные подходы.
Кассис признал дилемму, что подавляющее большинство решений, которые были приняты, не могут быть воплощены без участия России. В то же время Кассис отметил, что именно с точки зрения возможной заинтересованности российской стороны и построения пути к миру были выбраны три темы для первого саммита – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение пленных, а также тысяч детей, а не, например, вопрос территориальной целостности.
Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что когда-то действительно "надо будет" вести переговоры с Россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов.
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Донбас
сегодня, 07:28
Клоун-убийца на конференции заявил, что оружия для победы нет. Так зачем вся эта могилизация, а? До последнего украинца, да? И для того, чтобы потянуть время для набивания карманов зе-выблядками разворовывая помощь и обдирая народ.
Донбас
сегодня, 07:27
Клоун-убийца на конференции заявил, что оружия для победы нет. Так зачем вся эта могилизация, а? До последнего украинца, да? И для того, чтобы потянуть время для набивания карманов зе-выблядками разворовывая помощь и обдирая народ.