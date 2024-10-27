Кремль нацелился на атомные станции: о чем предупреждают в ГПД

Россия активно наращивает свои военные ресурсы у украинских границ, готовя новую волну атак. В частности, россияне увеличивают запасы ракет, топлива и подтягивают стратегическую авиацию, чтобы нанести удары по важным объектам инфраструктуры Украины. Такую информацию озвучил Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО, в интервью для проекта "Как не стать овощем".

Россия наращивает военные силы, угрожая новыми ракетными ударами

По его словам, Россия планирует целенаправленно атаковать объекты ядерной энергетики, чтобы вывести из строя их распределительные мощности. Это может привести к серьезным последствиям, включая риск ядерной аварии.

"Они хотят перебить распределительные возможности атомных станций. Это создает угрозу ядерной аварии. Если они перебивают распределительные мощности, это создает ядерную аварию", – сказал Коваленко.

Ранее "Комментарии" писали, что для КНДР помощь России военными, кроме заработка на этом, также является обкаткой своих солдат в условиях современной войны для дальнейшего противостояния с Южной Кореей. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Читайте на портале "Комментарии" — Вражеская пропаганда распространяет новый фейк об Украине — сообщают, что якобы в церквях Киева продают молитву от мобилизации. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что это очередной враждебный фейк, сообщает портал "Комментарии".