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Кремль нацелился на атомные станции: о чем предупреждают в ГПД

Глава Центра противодействия дезинформации предупреждает о новой волне атак на Украину

сегодня, 15:34
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Черновалова Кристина

Россия активно наращивает свои военные ресурсы у украинских границ, готовя новую волну атак. В частности, россияне увеличивают запасы ракет, топлива и подтягивают стратегическую авиацию, чтобы нанести удары по важным объектам инфраструктуры Украины. Такую информацию озвучил Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО, в интервью для проекта "Как не стать овощем".                       

Кремль нацелился на атомные станции: о чем предупреждают в ГПД

Россия наращивает военные силы, угрожая новыми ракетными ударами

По его словам, Россия планирует целенаправленно атаковать объекты ядерной энергетики, чтобы вывести из строя их распределительные мощности. Это может привести к серьезным последствиям, включая риск ядерной аварии.

"Они хотят перебить распределительные возможности атомных станций. Это создает угрозу ядерной аварии. Если они перебивают распределительные мощности, это создает ядерную аварию", – сказал Коваленко.

Ранее "Комментарии" писали, что для КНДР помощь России военными, кроме заработка на этом, также является обкаткой своих солдат в условиях современной войны для дальнейшего противостояния с Южной Кореей. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.                          

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Источник: https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-rosiya-mozhe-atakuvati-yaderni-ob-yeki-12800937.html#goog_rewarded
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