Коронавирус в Европе: к чему готовиться Украине — прогноз

С 8 января в Украине усилят карантинные требования, что связано с попытками остановить распространение коронавируса. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий убежден, что власти не стоит менять планы — локдаун должен состояться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Радуцкий убежден, что локдаун поможет как Украине, так и странам ЕС. Фото: AFP/Archivos

"Пример европейских стран свидетельствует, что праздновать победу над пандемией слишком рано. Во время январских каникул нужно дать передышку системе здравоохранения, нашим врачам. И подготовиться к новым вызовам — например, распространению британского штамма вируса", — пишет Радуцкий, отвечая на собственный вопрос о том, как следует действовать Украине.

По его мнению, чиновникам, конечно, следует урегулировать моменты по бизнес-сферы, в частности проблем с продажей отдельных групп товаров. Но в целом Радуцкий поддерживает усиление карантина на территории государства.

Для объяснения своей точки зрения политик приводит отдельную статистику по заболеваемости COVID-19 в различных европейских странах.

"Худшая ситуация на сегодня в Великобритании, где активно распространяется новый, более агрессивный штамм вируса. На конец декабря в стране фиксировали около 40 000 инфицированных, вчера (4 января — ред.) был установлен антирекорд — 58 700 новых больных в сутки", — отмечает нардеп.





Также Михаил Радуцкий напоминает, что правительства большинства стран ЕС сейчас также вводят куда более жесткие нормы карантина, нежели обещали раньше. Это и общее продолжение локдауна, как в Германии, и усиление ограничений в отдельных регионах с высоким процентом госпитализированных больных коронавирусом, как во Франции или Испании.

Не имеет большой надежды Радуцкий и на массовое прививание против COVID -19:

"Все понимают — надо продержаться еще 2-3 месяца до конца холодного сезона. Ведь вакцинация не даст быстрых результатов. В Германии пока вакцинировали только 150 000 человек, во Франции — около 100 000. По оптимистическому сценарию, до конца зимы прививки от коронавирусной болезни сделают 10% населения этих стран".

По мнению политика, положительного эффекта от вакцинации следует ожидать не раньше осени 2021 — когда начнется новая волна сезонных заболеваний типа гриппа или ОРВИ.

Между тем "Комментарии" рассказали о "зависании пациентов" — новом осложнении больных коронавирусом, которое описала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Свое видение причин появления COVID-19 и общей пандемии также выразил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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