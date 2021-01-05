Коронавирус в Европе: к чему готовиться Украине — прогноз

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Вечканова Елена
С 8 января в Украине усилят карантинные требования, что связано с попытками остановить распространение коронавируса. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий убежден, что власти не стоит менять планы — локдаун должен состояться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Радуцкий убежден, что локдаун поможет как Украине, так и странам ЕС. Фото: AFP/Archivos
По его мнению, чиновникам, конечно, следует урегулировать моменты по бизнес-сферы, в частности проблем с продажей отдельных групп товаров. Но в целом Радуцкий поддерживает усиление карантина на территории государства.
Для объяснения своей точки зрения политик приводит отдельную статистику по заболеваемости COVID-19 в различных европейских странах.
Также Михаил Радуцкий напоминает, что правительства большинства стран ЕС сейчас также вводят куда более жесткие нормы карантина, нежели обещали раньше. Это и общее продолжение локдауна, как в Германии, и усиление ограничений в отдельных регионах с высоким процентом госпитализированных больных коронавирусом, как во Франции или Испании.
Не имеет большой надежды Радуцкий и на массовое прививание против COVID -19:
По мнению политика, положительного эффекта от вакцинации следует ожидать не раньше осени 2021 — когда начнется новая волна сезонных заболеваний типа гриппа или ОРВИ.
Между тем "Комментарии" рассказали о "зависании пациентов" — новом осложнении больных коронавирусом, которое описала врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Свое видение причин появления COVID-19 и общей пандемии также выразил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
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