Конфликт набирает обороты: Минздрав принял решение по гендиректору "Охматдета"

Генеральный директор НДСБ Охматдет Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Владимир Жовнир. Фото: из открытых источников

"О дальнейших решениях сообщим дополнительно, в том числе и кадровые. Моя позиция – исполняющим обязанности должен быть человек из числа заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег. Сейчас провожу консультации", – высказался министр.

Виктор Ляшко сообщил, что все факты по восстановлению Охматдета, указанные в СМИ, уже изучаются Нацполицией по его обращению, а также проверку проводит НАБУ.

"Получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава. К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне, в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда", – отметил глава Минздрава.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Жовнир, директор больницы, публично заявил, что "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство" содержит сотни миллионов гривен, собранных на восстановление больницы.

Сразу после ракетного удара 8 июля, который нанес серьезный ущерб структуре, "Охматдет" начал масштабную кампанию по сбору средств. Благодаря активной поддержке местного сообщества и международных доноров фонд быстро собрал рекордные суммы. Однако вместо передачи средств на счета больницы, как это было заявлено, фонд задержал эти средства.

Также издание "Комментарии" сообщало – нардепы озвучили требования к власти по Охматдету.



