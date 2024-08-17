Конфликт набирает обороты: Минздрав принял решение по гендиректору "Охматдета"

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Кравцев Сергей
Генеральный директор НДСБ Охматдет Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Владимир Жовнир. Фото: из открытых источников
Виктор Ляшко сообщил, что все факты по восстановлению Охматдета, указанные в СМИ, уже изучаются Нацполицией по его обращению, а также проверку проводит НАБУ.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Жовнир, директор больницы, публично заявил, что "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство" содержит сотни миллионов гривен, собранных на восстановление больницы.
Сразу после ракетного удара 8 июля, который нанес серьезный ущерб структуре, "Охматдет" начал масштабную кампанию по сбору средств. Благодаря активной поддержке местного сообщества и международных доноров фонд быстро собрал рекордные суммы. Однако вместо передачи средств на счета больницы, как это было заявлено, фонд задержал эти средства.
Также издание "Комментарии" сообщало – нардепы озвучили требования к власти по Охматдету.
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