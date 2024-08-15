Депутаты озвучили требования к власти по Охматдету

Народные депутаты Ирина Геращенко и Яна Зинкевич выдвинули конкретные требования к украинской власти по процессу восстановления детской больницы "Охматдет". В частности, они отметили, что нужно действовать быстро и не ждать полного восстановления всей больницы.

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Главные требования включают в себя независимую оценку повреждений, организацию тендеров для ремонтных работ и обеспечение прозрачности в выборе подрядчиков. Дополнительно они призывают привлечь в наблюдательный совет лиц с многолетним опытом работы в больнице и обеспечить парламентский контроль над процессом восстановления.

"Самое важное – не заниматься "грандиозными планами", а запускать корпуса в работу по мере их восстановления. Ибо маленькие пациенты не могут ждать ради чьего-то стремления показать очередное "большое строительство". Никто не позволит устроить "большое ворование" на больных украинских детях”, — отметили депутаты.

Кроме того, депутаты от ЕС настаивают на создании парламентской следственной комиссии по надзору за использованием средств, собранных для ремонта.

"Удалось собрать очень большую сумму средств. И очень важно, чтобы эти средства использовались эффективно и целесообразно. То, что мы видим сейчас, недопустимо. Мы видим, что возможно хищение средств. То, что запланировали власти, многолетняя реконструкция приведет к тому, что просто разойдется медицинский коллектив, он пойдет в другие медицинские учреждения, потому что ему негде будет работать", – предостерегает Зинкевич.

Читайте на портале "Комментарии" - Министерство здравоохранения отказывается привлекать Попечительский совет "Охматдета" к контролю за процессом восстановления после ракетной атаки, об этом сообщила нардеп Мария Ионова со ссылкой на ответ на свой депутатский запрос.

