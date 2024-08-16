Утеряны миллионы: почему "Охматдет" не может получить свои деньги

Владимир Жовнир, директор больницы, публично заявил, что "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство" содержит сотни миллионов гривен, собранных на восстановление больницы.

Благотворительный фонд, собравший более 300 млн на "Охматдет", не хочет перечислять средства больницы

Сразу после ракетного удара 8 июля, который нанес серьезный ущерб структуре, "Охматдет" начал масштабную кампанию по сбору средств. Благодаря активной поддержке местного сообщества и международных доноров фонд быстро собрал рекордные суммы. Однако вместо передачи средств на счета больницы, как это было заявлено, фонд задержал эти средства.

"Тот факт, что фонд содержит в своем названии имя НДСЛ "Охматдет", стало для благотворителей дополнительным подтверждением того, что собранные средства будут использованы по назначению и ни в коем случае не пойдут на цели, не связанные с процессом восстановления. результате за несколько суток фондом была получена рекордная сумма. И у нас не было никаких сомнений в том, что эти средства будут использованы на восстановление "Охматдета".

Проблема осложняется тем, что больница планировала использовать собранные средства для немедленного начала реконструкционных работ, которые важны не только для восстановления самого здания, но и для продолжения предоставления медицинских услуг населению. Задержка в финансировании может затянуть эти процессы, что недопустимо в сложившейся ситуации.

"Сегодня действия фонда подтвердили, что мы с ними имеем совершенно разное видение того, как больница должна восстанавливаться. Утром мы узнали, что БО "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", не планирует переводить средства на счет НДСЛ "Охматдет". То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счету в БО "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", – добавил руководитель больницы.

Жолнер обращается к общественности и правительственным структурам с просьбой поддержать больницу в ее требованиях к фонду. Он также призывает доноров следить за тем, как используются их пожертвования, чтобы обеспечить их целевое использование.

В настоящее время "Охматдет" продолжает вести переговоры с фондом в надежде на скорейшее разрешение ситуации.

Читайте на портале "Комментарии" - Министерство здравоохранения отказывается привлекать Попечительский совет "Охматдета" к контролю за процессом восстановления после ракетной атаки, об этом сообщила нардеп Мария Ионова со ссылкой на ответ на свой депутатский запрос.

