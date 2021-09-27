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Конец пандемии в следующем году: директор Pfizer сделал заявление

Возвращение к нормальному течению жизни произойдет уже в течение следующего года

сегодня, 13:10
Автор:

Кравцев Сергей

Уже спустя год большинство жителей планеты Земля смогут вернуться к нормальной обыденной жизни без каких-либо ограничений, связанных с коронавирусом. Таким образом можно будет сказать, что пандемии пришел конец. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире американского телеканала "ABC" высказал гендиректор корпорации Pfizer Альберт Бурла, пишет "Украинская правда".

Конец пандемии в следующем году: директор Pfizer сделал заявление

Вакцинация Фото из открытых источников

Он высказал убеждение, что именно благодаря вакцинации уже спустя год человечество сможет забыть о пандемии. Люди смогут вернуться к обыденной жизни и жить, как и прежде без карантина и ограничений.

При этом Альберт Бурла уточнил, что, конечно же, нельзя говорить о том, что мутировать коронавирус не будет и об опасной болезни можно будет забыть. Новые штаммы, скорее всего, будут появляться, поэтому без прививок жить не получится. Поэтому может случиться так, что вакцинироваться придется каждый год.

Также директор Pfizer уверен, что вакцинация по всему миру не может быть прекращена. Этому даже не помешает то, что некоторые страны начали вакцинировать своей население третьей дозой. Одной их первых стран, где разрешена ревакцинация третьей дозой стали США.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине определены государственные контролирующие органы, задача которых проверять, какой процент вакцинации работников школ в областях.



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Источник: https://life.pravda.com.ua/health/2021/09/27/246010/
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