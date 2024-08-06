Кому теперь не будут отключать электроэнергию: Кабмин принял постановление

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Кравцев Сергей
Правительство приняло постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
"Таким образом государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса. Это важный элемент нашей энергетической устойчивости", – отметил Шмыгаль.
Стоит отметить, правительство планировало расширить неприменение графиков отключений электроэнергии для предприятий, которые снабжаются собственной генерацией на 80%.
Кабмин постановлением №611 от 30 мая 2024 года увеличил для промышленности с 30% до 80% долю импорта в потреблении электроэнергии в каждом конкретном часе, которая будет гарантировать сохранение электроснабжения во время почасовых отключений.
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Также издание "Комментарии" сообщало — Украина, в вопросе энергетики, вошла в относительный баланс. В течение следующих месяцев, если свет и будут выключать, это будет нести незначительный характер. Такое заявление в эфире телеканала "Киев24" сделал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.
Советник отметил, сейчас в Украине генерирующей энергии в системе стало больше, а погода – прохладнее.
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Ігор
сегодня, 13:16
Кожному своє! Так було і під час голодомору, там обрані ліворадикальні арійці мали 80% своєї їжі. Корумпований Клоун повертає забуте старе. Так буде і зараз і не тільки з енергією, а і з їжею. Ніби різні країни і суспільства. В одних буде своє, а поруч ті в кого не буде свого будуть гинути. Так вже було при нашому Божевільному коли одні мали апарати вентиляції легень, а інші вмирали.