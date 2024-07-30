Сколько Украина может жить без отключений света: советник премьера дал ответ

Украина, в вопросе энергетики, вошла в относительный баланс. В течение следующих месяцев, если свет и будут выключать, это будет нести незначительный характер. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "Киев24" сделал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Советник отметил, сейчас в Украине генерирующей энергии в системе стало больше, а погода – прохладнее.

"Соответственно, снизилось потребление. Мы, к сожалению, будучи погодозависимыми, благодаря сегодняшней погоде, находимся в относительном балансе", — добавил он.

По его словам, в случае отсутствия "внешнего воздействия", Украина в течение следующих трех месяцев может находиться в вышеупомянутом относительном балансе.

"Это означает, что, если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер", — пояснил Юрий Бойко.

Стоит отметить, с начала 2024 года Россия прибегла к 8 массированным атакам против объектов энергетики. Из-за этого Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций. Соответствующая мощность равна летнему потреблению в пиковые часы в Нидерландах, Финляндии или вместе Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что авария на Южноукраинской АЭС, отрицаемая Энергоатом, повлекла за собой масштабные отключения электроэнергии в нескольких областях, в том числе и в Киеве. Он отметил, что министр энергетики Герман Галущенко врал об отсутствии пожара на трансформаторах АЭС. Как доказательство, Железняк ответил Укрэнерго на свой запрос, где указано, что до инцидента работал один блок, а после пожара все блоки были выключены.



