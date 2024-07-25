Министра энергетики обвинили во лжи: почему на самом деле были аварийные отключения в июле

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что авария на Южноукраинской АЭС, отрицаемая Энергоатом, повлекла за собой масштабные отключения электроэнергии в нескольких областях, в том числе и в Киеве. Он отметил, что министр энергетики Герман Галущенко врал об отсутствии пожара на трансформаторах АЭС. Как доказательство, Железняк ответил Укрэнерго на свой запрос, где указано, что до инцидента работал один блок, а после пожара все блоки были выключены.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Ответ Укрэнерго также отмечает, что нарушения в работе АЭС имели место с 15 июля. В результате аварийного отключения энергоблока значительно вырос дефицит электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС), что повлекло за собой дополнительные ограничения в восточных, северных и днепровских регионах с 16 июля 2024 года. Поэтому были введены аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях.

В центральных регионах, включая Киев, значительно увеличилось время отключения потребителей от энергосети. Железняк отметил, что находившиеся в Киеве в этот период могли заметить долгие отключения электроэнергии, даже ночью.

Депутат обвинил министра Германа Галущенко во лжи, подчеркнув, что это не первый случай аварии на энергетических объектах за последнее время.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что масштабных отключений света можно было избежать . В Украине могло быть больше света во время жарких июня и июля, если бы министр энергетики Герман Галущенко решил простую задачку: как уменьшить продолжительность отключений, используя имеющиеся возможности и ресурсы. Об этом в Фейсбуке написала бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль.