В Укрэнерго намекнули, что могут вернуться к отключениям света: когда это может произойти

В Украине ближайшие дни отключать электроэнергию в выходные не планируют. Однако, если температура воздуха снова поднимется выше 30 градусов, графики могут вернуть. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Уже почти неделю "Укрэнерго" не вводит ограничений потребления электроэнергии, потому что электроэнергии в системе хватает на все нужды. Также диспетчерский центр не планирует отключений на эти выходные. Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительны, вызовы перед нами тоже", – заявил Кудрицкий.

Он отметил, что в Украине все еще может усугубиться ситуация с отключениями. Да, температура воздуха снова может значительно повыситься, а это повлияет на ситуацию в энергосистеме.

По словам Кудрицкого, жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться.

"Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго. Мы же продолжаем работать не только над ремонтами и развитием защиты, но и над поиском решений привлечения в Украину большего количества электроэнергии из Европы", – объяснил Владимир Кудрицкий.

В то же время Кудрицкий отметил, что сейчас у "Укрэнерго" пытаются увеличить технические возможности для импорта. Тогда Украина сможет больше тока покупать у ЕС при росте дефицита.

"В частности, активно работаем с польской стороной, чтобы увеличить технические возможности и объем поставок электроэнергии в Украину осенью и зимой. Нарабатываем варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками. Когда будут достигнуты договоренности — сообщим подробнее", — отметил председатель правления "Укрэнерго".

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько Украина может жить без отключений света: советник премьера дал ответ.



