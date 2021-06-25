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Кого российские войска перебрасывают на Донбасс - разведка

Боевики на Донбассе перешли ко второму этапу своих военных сборов

сегодня, 16:00
Автор:

Данило Матюха

Террористы на Донбассе наращивают боевые способности и увеличивают интенсивность вылазок диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Кого российские войска перебрасывают на Донбасс - разведка

Терористы на Донбасе - фото из открытых источников

По данным украинской разведки, для формирования таких боевых бригад военные Российской Федерации направили на оккупированный Донбасс своих кадровых офицеров.

"Каждая такая группа включает снайперов, вооруженных снайперскими винтовками калибра 12,7 мм, оборудованными приборами ночного видения и бесшумной стрельбы для осуществления провокационных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью открытия огня", — заявляют украинские военные.

Кроме того, оккупанты наращивают боевые способности. Так, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) продолжается второй этап сборов военнообязанных запаса. Учения будут проводиться на семи полигонах.

Напомним, что с 18 июня на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов и саперов. Контроль за проведением собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений оккупантов осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Также 7 июня российские оккупанты на Донбассе объявили "неделю мобилизационной готовности". Тогда разведка сообщала, что пророссийские боевики уже разослали сообщение своим резервистам и пригрозили, что в случае неявки или несвоевременного прибытия личный состав резерва привлекут к ответственности.


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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2126127154195662
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