Кого российские войска перебрасывают на Донбасс - разведка

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Данило Матюха
Террористы на Донбассе наращивают боевые способности и увеличивают интенсивность вылазок диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Терористы на Донбасе - фото из открытых источников
По данным украинской разведки, для формирования таких боевых бригад военные Российской Федерации направили на оккупированный Донбасс своих кадровых офицеров.
Кроме того, оккупанты наращивают боевые способности. Так, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) продолжается второй этап сборов военнообязанных запаса. Учения будут проводиться на семи полигонах.
Напомним, что с 18 июня на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов и саперов. Контроль за проведением собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений оккупантов осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.
Также 7 июня российские оккупанты на Донбассе объявили "неделю мобилизационной готовности". Тогда разведка сообщала, что пророссийские боевики уже разослали сообщение своим резервистам и пригрозили, что в случае неявки или несвоевременного прибытия личный состав резерва привлекут к ответственности.
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