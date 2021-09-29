Когда в Украину придет потепление: озвучен прогноз погоды

До завершения текущей недели в Украине будет в меру прохладно. Столбики термометров покажут до +14...+17 градусов. Однако уже с понедельника, 4 октября, погода порадует жителей некоторых регионов страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Когда в Украину придет потепление - фото из открытых источников

Отмечается, что 4 октября самая теплая погода ожидается на Западе страны. Температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+19 градусов, а на юго-востоке — до +16...+18 градусов.

Во вторник, 5 октября, температура в Украине практически не изменится — в западной части до +21 градуса, а в юго-восточной до +17...+19 градусов. В остальных регионах страны столбики термометров покажут до +14...+17 градусов. На северо-западе не исключают осадки, но они не окажут влияния на температуру.

Однако украинцы смогут наслаждаться повышением температуры недолго. Уже со среды, 6 октября, Север и Запад Украины затянет тучами, местами ожидаются дожди, а столбики термометров упадут до +14...+18 градусов.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, со средины недели, столбики термометров будет опускаться вниз, особенно в ночное время. В большинстве регионов лишь немного будет с плюсом+ 4 +7, на восточных территории+ 3 +5, а местами уже до — 1 градуса. Это уже начало октябрьских заморозков.

Отметим, что по прогнозу синоптика Леонида Горбаня, в самом конце первой десятидневки октября потеплеет, а середина месяца порадует всех плюсовыми +20 и солнечными днями. Замечательной, с солнцем будет денек на праздник Покрова. Ориентировочно, с 17 октября внезапно станет холодно, только +6+ 8, пройдет холодная слякоть.

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