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Температура начнет падать: синоптики рассказали, когда в Украину придут заморозки

Актуальный прогноз погоды

27 сентября 2021, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева

Несколько последних дней сентября будут солнечными и погожими, без надоедливых дождей. Они ожидаются только на востоке и на Закарпатье. Но на выходные синоптики снова прогнозируют холода и заморозки. Подробно об этом информирует Украинский гидрометцентр.

Температура начнет падать: синоптики рассказали, когда в Украину придут заморозки

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине (фото из открытых источников)

Как предполагают его специалисты, несколько последних дней сентября будут днем с  солнцем и уже скупым осенним теплом. Но вечера будут холодные, рассветы туманные и тоже  будут напоминать, о близких холода. Ночью будет только +5+ 12 днем+ 10 +16. Конечно, солнце будет греть больше в южных регионах и на Закарпатье.

С середины недели, столбик термометра будет опускаться вниз, особенно в ночное время. В большинстве регионов лишь немного будет с плюсом+ 4 +7, на восточных территории+ 3 +5, а местами уже до — 1 градуса. Это уже начало октябрьских заморозков.

С первым днем октября будет холодать и днем. В пятницу на большей части территории нашего государства дневная температура достигнет лишь +12+ 14, на несколько градусов будет теплее в Закарпатье и в южных областях+ 15 +17.

В столице тоже будет сухо, без дождей. Ночи прохладные, но днем солнце будет радовать своим немного скупым, но все же октябрьским теплом. Столбик термометра плюсует+ 11+15  градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что ученый рассказал об изменении климата в Украине . Климатические изменения происходят в масштабах всего мира, и наша страна здесь не исключение. Они могут за каких-то 40 лет превратить Украину в Сахару. Об этом заявил руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/0
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