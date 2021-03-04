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Когда в Украине ожидается похолодание — прогноз синоптика

На выходных украинцам не удастся погреться под весенним солнцем

сегодня, 14:11
Автор:

Вечканова Елена

Март начинает демонстрировать в Украине все привычные для ранней весны капризы. В ближайшие дни на территории нашего государства следует ожидать снижения температуры, а некоторые из регионов "встретятся" с осадками. Такую погоду прогнозирует известный синоптик Наталья Диденко.

Когда в Украине ожидается похолодание — прогноз синоптика

В Украину идут холода. Фото из открытых источников

Как объясняет специалистка, в изменении погоды стоит винить атмосферный фронт, который придет в Украину уже завтра, 5 марта. Скорее всего, такой гость большинству придется не по нраву, ведь температура — по сравнению с последними днями — ощутимо снизится. Кое-где ожидается всего от +2 до +6 градусов.

В то же время, отметкой в 8, а иногда даже 13 градусов тепла смогут похвастаться южные регионы страны, а также Днепр, Кропивницкий и некоторые районы Черновицкой и Донецкой областей.

Кроме того, на Юге не ожидается существенных осадков. Жители остальной территории Украины почувствуют похолодание еще и благодаря дождю, а в отдельных случаях и мокрому снегу. В частности, высокая вероятность осадков в пятницу остается по Киеву, причем температура в столице будет колебаться между отметками +2...+4 градусов.

Также Диденко добавила, что прохлада задержится в Украине и на оба выходных. При этом дожди, скорее всего, отступят. В целом, по мнению синоптика, ничего удивительного подобная погода для украинцев не представляет — привычные весенние изменения с тепла на холод и наоборот.

Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали, какую погоду, по убеждению метеорологов, следует ожидать в марте. Спойлер — особых природных катаклизмов не предвидится.

Хотя подобного нельзя сказать об остальном весеннем времени. В публикации нашего портала удастся узнать, что же такого аномального за собой несут апрель и май в плане погоды.

Также на сайте можно прочитать о том, каким знакам зодиака обязательно повезет весной.


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4282303415132937
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