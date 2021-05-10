Когда в Украине будет по-летнему тепло: прогноз погоды

Уже через два дня в Украину должно прийти тепло, скорее соответствующее лету, а не весне. Такой прогноз озвучил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Роман Мурмыло в комментарии "Обозревателю".

Погода в Украине. Фото из открытых источников

По прогнозу синоптика, с 12 мая температура воздуха в Украине повысится до 22-27 градусов тепла. В Укргидрометцентре отметили, что погода в некоторых регионах страны может отличаться. Однако в целом ожидается стабильно теплая погода, как отметил синоптик — практически летняя.

В минувшие выходные в Украине господствовали воздушные массы с северо-запада, поэтому местами были осадки. Но в скором украинцы могут ожидать смены погоды и потепления. Синоптик добавил, что столбики термометров пойдут вверх как днем, так и ночью.

Напомним, синоптики предупредили украинцев о грядущих весенних грозах в некоторых частях Украины.

Также сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал: конец мая 2021 года порадует сухой и теплой погодой. Кроме того, он рассказал, когда украинцам в этом месяце стоит ожидать дождливую погоду. По прогнозам Горбаня, впереди еще возможны заморозки, но они будут кратковременны.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, ожидаемые температура воздуха и количество осадков в мае нынешнего года несколько отличаются от средних показателей. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра. По данным специалистов, обычно существенное и продолжительное потепление, указывающее на начало лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге — в первой) декаде мая.

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