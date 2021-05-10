Когда в Украине будет по-летнему тепло: прогноз погоды

BTC/USD
57177.32
ETH/USD
4149.72
LTC/USD
386.43
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Уже через два дня
в Украину должно прийти тепло, скорее соответствующее лету, а не весне. Такой прогноз
озвучил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Роман Мурмыло в
комментарии "Обозревателю".
Погода в Украине. Фото из открытых источников
По прогнозу
синоптика, с 12 мая температура воздуха в Украине повысится до 22-27 градусов
тепла. В Укргидрометцентре отметили, что погода в некоторых регионах страны
может отличаться. Однако в целом ожидается стабильно теплая погода, как отметил синоптик — практически
летняя.
В минувшие выходные
в Украине господствовали воздушные массы с северо-запада, поэтому местами были
осадки. Но в скором украинцы могут ожидать смены погоды и потепления. Синоптик добавил,
что столбики термометров пойдут вверх как днем, так и ночью.
Напомним, синоптики
предупредили украинцев о грядущих весенних грозах в некоторых частях
Украины.
Также сообщалось,
что народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал: конец
мая 2021 года порадует сухой и теплой погодой. Кроме того, он рассказал,
когда украинцам в этом месяце стоит ожидать дождливую погоду. По прогнозам
Горбаня, впереди еще возможны заморозки, но они будут кратковременны.
Как сообщал
портал "Комментарии" ранее, ожидаемые температура воздуха и количество осадков
в мае нынешнего года несколько отличаются от средних показателей. Об этом
говорится в прогнозе
Украинского гидрометеорологического центра. По данным специалистов, обычно существенное
и продолжительное потепление, указывающее на начало лета, происходит
преимущественно во второй (на Закарпатье и юге — в первой) декаде мая.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости