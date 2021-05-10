logo
Русский Українська

BTC/USD

57177.32

ETH/USD

4149.72

LTC/USD

386.43

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Когда в Украине будет по-летнему тепло: прогноз погоды
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда в Украине будет по-летнему тепло: прогноз погоды

Синоптик спрогнозировал, когда в мае 2021 года в Украину придет настоящее лето

сегодня, 21:06
Автор:

Таисия Ерохина

Уже через два дня в Украину должно прийти тепло, скорее соответствующее лету, а не весне. Такой прогноз озвучил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Роман Мурмыло в комментарии "Обозревателю".

Когда в Украине будет по-летнему тепло: прогноз погоды

Погода в Украине. Фото из открытых источников

По прогнозу синоптика, с 12 мая температура воздуха в Украине повысится до 22-27 градусов тепла. В Укргидрометцентре отметили, что погода в некоторых регионах страны может отличаться. Однако в целом ожидается стабильно теплая погода, как отметил синоптик — практически летняя.

В минувшие выходные в Украине господствовали воздушные массы с северо-запада, поэтому местами были осадки. Но в скором украинцы могут ожидать смены погоды и потепления. Синоптик добавил, что столбики термометров пойдут вверх как днем, так и ночью.

Напомним, синоптики предупредили украинцев о грядущих весенних грозах в некоторых частях Украины.

Также сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал: конец мая 2021 года порадует сухой и теплой погодой. Кроме того, он рассказал, когда украинцам в этом месяце стоит ожидать дождливую погоду. По прогнозам Горбаня, впереди еще возможны заморозки, но они будут кратковременны.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, ожидаемые температура воздуха и количество осадков в мае нынешнего года несколько отличаются от средних показателей. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра. По данным специалистов, обычно существенное и продолжительное потепление, указывающее на начало лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге — в первой) декаде мая.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/society/kogda-v-ukrainu-pridet-nastoyaschee-leto-sinoptik-nazval-datu.htm
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ