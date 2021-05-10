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Украинцев ждут весенние грозы: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Завтра днем температурный столбик поднимется до 18-23 °С

сегодня, 15:50
Автор:

Елизавета Черных

Завтра, 11 мая, в Левобережной части Украины, а 12 и 13 мая практически на всей территории страны ожидаются кратковременные дожди, временами с грозами. Об этом УНН рассказали в Укргидрометцентре. 

Украинцев ждут весенние грозы: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Украинцев ждут весенние грозы - фото из открытых источников

Сообщается, что дождливая погода завтра ожидается на территории Левобережной Украины, а в среду и четверг — в большинстве регионов с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура ночью составит 3-9 градусов тепла. Завтра днем температурный столбик поднимется до 18-23 °С, на Закарпатье до 27, в восточной части, а 12-13 мая — во всей Украине до 10-17 °С.

В Киевской области 11 мая осадков не предвидится. Температура ночью прогнозируется на уровне 5-7 градусов тепла, днем ​ — около 20 °С.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует дожди в ближайшие выходные, но конец мая 2021 года, по его словам, порадует сухой и теплой погодой. Согласно его прогнозу, в середине месяца ожидается теплая погода.

Народный синоптик сообщает, что с 15 мая температура воздуха будет составлять от 19 до 21 градуса тепла. А спустя пять дней ожидаются более высокие показатели – 24-28 градусов со знаком "плюс".

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что ожидаемые температура воздуха и количество осадков в мае 2021 года несколько отличаются от средних показателей. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

По данным специалистов, наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла в сторону повышения. В климатологии это указывает на начало лета и происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге — в первой) декаде мая.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1928334-na-ukrayintsiv-chekayut-vesnyani-grozi-sinoptiki-dali-prognoz-pogodi-na-nayblizhchi-dni
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