Когда стихнет эпидемия коронавируса: врач назвал дату

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Таисия Ерохина
В Украине
эпидемия коронавирусной
инфекции ослабнет вместе с гриппом и ОРВИ, но не в этом
году. Об этом в эфире Obozrevatel TV сказал
начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан.
По словам медика,
сегодня наблюдается полная корреляция коронавируса с гриппом и ОРВИ. Как
пояснил Рубан, коронавирус ведет себя подобно другим острым респираторным
инфекциям, в частности, гриппу. Поэтому, заверил врач, ослабление эпидемии
можно ожидать лишь весной 2021 года.
Рубан
подчеркнул, что COVID-19 отличается от остальных острых респираторных инфекций
тем, что коронавирусная вирусная инфекция – очень тяжела и агрессивна.
Так, по оценкам
Рубана, пик эпидемии можно ожидать в январе-феврале следующего года.
Как сообщалось, премьер-министр
Украины Денис Шмыгаль, комментируя очередной антирекорд по заболеванию
коронавирусом, заявил, что только
жесткий контроль, в частности, за соблюдением карантинных ограничений,
поможет остановить вторую волну COVID-19 в Украине. Верно ли это утверждение?
Как его реализовать? На эти и другие вопросы изданию "Комментарии"
ответили эксперты.
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