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Когда стихнет эпидемия коронавируса: врач назвал дату

По словам медика, коронавирус ослабнет вместе с ОРВИ и гриппом

сегодня, 12:39
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине эпидемия коронавирусной инфекции ослабнет вместе с гриппом и ОРВИ, но не в этом году. Об этом в эфире Obozrevatel TV сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан.

Когда стихнет эпидемия коронавируса: врач назвал дату

По словам медика, сегодня наблюдается полная корреляция коронавируса с гриппом и ОРВИ. Как пояснил Рубан, коронавирус ведет себя подобно другим острым респираторным инфекциям, в частности, гриппу. Поэтому, заверил врач, ослабление эпидемии можно ожидать лишь весной 2021 года.

Рубан подчеркнул, что COVID-19 отличается от остальных острых респираторных инфекций тем, что коронавирусная вирусная инфекция – очень тяжела и агрессивна.

"К сожалению, мы будем наблюдать еще два сезона, 2020 и 2021 года, — предупредил украинцев врач. — Будет увеличение заболеваемости, череда рекордов до марта следующего года".

Так, по оценкам Рубана, пик эпидемии можно ожидать в январе-феврале следующего года.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя очередной антирекорд по заболеванию коронавирусом, заявил, что только жесткий контроль, в частности, за соблюдением карантинных ограничений, поможет остановить вторую волну COVID-19 в Украине. Верно ли это утверждение? Как его реализовать? На эти и другие вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.


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