Сплошные коронарекорды: поможет ли Украине контроль за соблюдением карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя очередной антирекорд по заболеванию коронавирусом, заявил, что только жесткий контроль, в частности, за соблюдением карантинных ограничений, поможет остановить вторую волну COVID-19 в Украине. Верно ли это утверждение? Как его реализовать? На эти и другие вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

"Если бы дело было просто в контроле за выполнением карантинных ограничений"

Есть много факторов, которые влияют на распространение эпидемии. Учитывая это, заявление премьера, что главное — это жесткий контроль, в частности, за соблюдением карантинных ограничений, не особо корректное. И не отвечает реальной ситуации. Такое мнение высказал PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько.

По словам эксперта, среди других факторов:

- разного рода эпидемологические показатели,

- поведенческие факторы населения на определенной территории,

- активность социальных связей,

- активность коммуникаций, в том числе госорганов,

- уровень медико-эпидемологической осведомленности населения,

- уровень восприятия фейков (которые распространяют, в том числе, некоторые недобросовестные политики, пытаясь формировать общественное мнение, влияя так на реакцию избирателей на профилактические и противоэпидемологические меры),

Учитывая это, в своем заявлении премьер явно недоговаривает.

"Если бы дело было просто в контроле за выполнением карантинных ограничений, было бы понятнее, как остановить распространение вируса и сократить показатели его передачи, – отмечает Александр Солонько. — Очевидно, что любой эпидемиолог, инфекционист, специалист в сфере общественного здоровья вряд ли поддержит позицию премьера. Он исключил слишком много других важных факторов, влияющих на распространение вируса".

По мнению эксперта, в правительстве, скорее всего, понимают, что влиять на поведенческие факторы, связанные с образом жизни населения, с поведением людей, государство не способно. Заставить людей изменить поведение — это дело долгое, возможное лишь при налаженной двусторонней связи.

"В сегодняшних условиях правительственная коммуникация столкнулась с большим количеством проблем. Потому и появляются подобные заявления", – резюмирует Александр Солонько.

"Паника из-за сообщений о росте заболеваемости ковидом может привести к низкой явке избирателей"

Директор Киевской академии политических перспектив, политический эксперт Михаил Железняк называет разговоры об ужесточении карантина (и, собственно, его постепенное ужесточение) подозрительным, но в какой-то мере ожидаемым действием.

"Всеобщая паника из-за сообщений о росте заболеваемости ковидом аккурат накануне выборов может привести к низкой явке избирателей. А низкая явка создает больше возможностей для фальсификаций и манипуляций, – отмечает эксперт. – Вряд ли люди этого не понимают. Думаю, что оппозиционные силы в итоге превратить "Слугу Народа" в донора голосов. И будут на этой ситуации, как бы она не складывалась, аккумулировать свои рейтинги за счет избирателей СН".

Михаил Железняк также обращает внимание, что минимальная цена на сдачу теста на коронавирус — от 1500 грн. Можно получит результат и бесплатно, но придется ждать около 10 дней. За это время, подчеркивает эксперт, инфицированный может заразить огромное количество людей.

"Населению фактически не оставили выбора. Только переболеть — и своим иммунитетом решать проблемы, – считает эксперт. – Особенно обидно, что деньги на борьбу с ковидом были заложены – и немалые. Но их направили на строительство. При этом полноценных дорог мы так и не увидели".

"Какие бы шаги правительство не принимало по усилению карантина, общество будет воспринимать их негативно"

По мнению эксперта Украинского центра общественного развития, кандидата философских наук Юрия Подорожнего, есть понимание того, что увеличение или уменьшение выявленных заболевших регулируется количеством проведенных тестов.

"Конечно, премьер должен реагировать на обнародованные цифры. Вчера был зафиксирован новый антирекорд – более 4 тысяч выявленных инфицированных. Вот Шмыгаль и предлагает реагировать на увеличение заболевания, как ему кажется, единственным возможным способом — карантином. И, наверное, это был бы правильный шаг, если бы страна не готовилась к избранию органов местного самоуправления", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что какие бы шаги правительство не принимало по усилению карантинных мероприятий, общество будет воспринимать их негативно.

"А потому Кабмин, если не хочет получить еще больше негативных отзывов на свою деятельность, должен найти способы и контролировать эпидемию, и провести выборы. Задача не из легких", – констатирует Юрий Подорожний.

Напомним, Госстат показал данные о том, сколько безработных стало в Украине за время карантина.

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