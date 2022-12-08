Когда праздновать Рождество: в ПЦУ внесли ясность

В этом году не будет четко установленной даты, когда Православная церковь Украины будет рекомендовать праздновать Рождество Христово. ПЦУ официально разрешила приходам выбирать дату празднования самостоятельно. Как передает издание "Комментарии", об этом священник ПЦУ, ректор Православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко рассказал во время брифинга.

Празднование Рождества. Фото: из открытых источников

"Действительно, в этом году ПЦУ официально, решением синода, разрешила приходам выбирать, когда совершать Рождественское богослужение — или 25 декабря, или 7 января", – рассказал священнослужитель.

Он отметил, что касается праздничной литургии, то в Софии Киевской после консультаций и обсуждений было принято решение праздновать Рождество и 25 декабря для части прихожан, и 7 января. При этом Георгий Коваленко добавил, что он бы предложил проводить святки с 25 декабря до 7 января.

Коваленко отметил, украинцам, которые еще не определилась с датой празднования было бы правильно, чтобы были святки, как раз с 25 декабря по 7 января и как раз новый год посредине. Это было бы логично.

Священнослужитель уточнил, что ПЦУ не принимала решение о том, что начинает жить по новому календарю, но это все равно необратимый процесс, потому как большинство представителей православия живет по Новоюлианскому календарю. Обсуждение перехода ПЦУ на Новоюлианский календарь было бы неплохо начинать уже сейчас.

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