Когда можно ожидать новую волну коронавируса - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о риске осенней волны пандемии. Об этом сообщил директор ВОЗ в Европе Ганс Клуге, информирует The Guardian.

Эпидемия коронавируса. Фото: Reuters

Медики отмечают, что несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, шанс возникновения новой волны коронавируса остается высоким. Клуге добавил, что распространение вируса будет продолжаться по мере увеличения путешествий и встреч людей.

"Мы уже это проходили. Прошлым летом случаи постепенно росли в младших возрастных группах, а затем переходили в старшие возрастные группы, что привело к потерям жизней осенью и зимой 2020 года. Не будем больше делать эту ошибку", — сказал директор ведомства.

Также эксперты ВОЗ предупреждают, что вариант COVID-19 Delta, впервые обнаруженный в Индии, уже вытеснил доминирующий вариант Альфа в некоторых странах.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что специалисты ВОЗ решили официально закрепить за коронавирусными штаммами новые названия. Как они звучат, можете узнать благодаря нашей инфографике.

Добавим, что коронавирусная статистика свидетельствует об изменении карантинного зонирования на территории всей страны. Исходя из данных, предоставленных Минздравом, уже со среды, 9 числа, украинцы из разных регионов могут наслаждаться ослаблением ограничений, которые характерны для "зеленой" карантинной зоны. Подробности ищите в нашем материале по ссылке.

Также на портале вы можете прочесть о том, насколько все же высока вероятность того, что коронавирус был сотворен искусственным путем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!