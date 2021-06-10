Когда можно ожидать новую волну коронавируса - ВОЗ

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Данило Матюха
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о риске осенней волны пандемии. Об этом сообщил директор ВОЗ в Европе Ганс Клуге, информирует The Guardian.
Эпидемия коронавируса. Фото: Reuters
Медики отмечают, что несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, шанс возникновения новой волны коронавируса остается высоким. Клуге добавил, что распространение вируса будет продолжаться по мере увеличения путешествий и встреч людей.
Также эксперты ВОЗ предупреждают, что вариант COVID-19 Delta, впервые обнаруженный в Индии, уже вытеснил доминирующий вариант Альфа в некоторых странах.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что специалисты ВОЗ решили официально закрепить за коронавирусными штаммами новые названия. Как они звучат, можете узнать благодаря нашей инфографике.
Добавим, что коронавирусная статистика свидетельствует об изменении карантинного зонирования на территории всей страны. Исходя из данных, предоставленных Минздравом, уже со среды, 9 числа, украинцы из разных регионов могут наслаждаться ослаблением ограничений, которые характерны для "зеленой" карантинной зоны. Подробности ищите в нашем материале по ссылке.
Также на портале вы можете прочесть о том, насколько все же высока вероятность того, что коронавирус был сотворен искусственным путем.
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