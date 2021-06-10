logo
Русский Українська

BTC/USD

36649.68

ETH/USD

2472.82

LTC/USD

165.60

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Когда можно ожидать новую волну коронавируса - ВОЗ
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда можно ожидать новую волну коронавируса - ВОЗ

Ученые призывают туристов соблюдать коронавирусные нормы

сегодня, 18:58
Автор:

Данило Матюха

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о риске осенней волны пандемии. Об этом сообщил директор ВОЗ в Европе Ганс Клуге, информирует The Guardian.

Когда можно ожидать новую волну коронавируса - ВОЗ

Эпидемия коронавируса. Фото: Reuters

Медики отмечают, что несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, шанс возникновения новой волны коронавируса остается высоким. Клуге добавил, что распространение вируса будет продолжаться по мере увеличения путешествий и встреч людей.

"Мы уже это проходили. Прошлым летом случаи постепенно росли в младших возрастных группах, а затем переходили в старшие возрастные группы, что привело к потерям жизней осенью и зимой 2020 года. Не будем больше делать эту ошибку", — сказал директор ведомства.

Также эксперты ВОЗ предупреждают, что вариант COVID-19 Delta, впервые обнаруженный в Индии, уже вытеснил доминирующий вариант Альфа в некоторых странах.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что специалисты ВОЗ решили официально закрепить за коронавирусными штаммами новые названия. Как они звучат, можете узнать благодаря нашей инфографике.

Добавим, что коронавирусная статистика свидетельствует об изменении карантинного зонирования на территории всей страны. Исходя из данных, предоставленных Минздравом, уже со среды, 9 числа, украинцы из разных регионов могут наслаждаться ослаблением ограничений, которые характерны для "зеленой" карантинной зоны. Подробности ищите в нашем материале по ссылке.

Также на портале вы можете прочесть о том, насколько все же высока вероятность того, что коронавирус был сотворен искусственным путем. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/jun/10/risk-of-covid-autumn-surge-is-high-despite-drop-in-infections-in-europe-says-who
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ