Когда МИД эвакуирует украинцев из сектора Газа: стали известны детали

Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан Украины из Сектора Газа через Египет. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Сектор Газа - фото из открытых источников

Политик заявил, что украинская сторона договорилась с властью Израиля и Палестинской автономии о "зеленом коридоре" для эвакуации украинцев в Египет и последующей транспортации их на родину.

"На данный момент принято решение об осуществлении такой эвакуации в самые краткие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газа на территорию Египта и организации соответствующего авиарейса за счет средств резервного фонда бюджета Украины ", — сказал политик.

Кулеба добавил, что если не произойдет каких-то форс-мажорных событий в связи с обострением конфликта, то в течение 48 часов такая эвакуация произойдет. Также он подчеркнул, что в Секторе Газа в настоящее время находятся ориентировочно 1600 украинцев.

Напомним, что украинское министерство иностранных дел недавно начало разрабатывать план эвакуации наших соотечественников из сектора Газа. В МИД насчитали более 120 желающих.

Добавим, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам. Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массированности ракетных обстрелов.

Также правительство Израиля готово отменить экономическую помощь жителям Палестины в случае продолжения ракетных обстрелов с территории Сектора Газа.



Кроме это, международные авиакомпании временно приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране.





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