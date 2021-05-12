Когда Медведчук появится в прокуратуре: адвокаты нардепа сделали заявление

Народный депутат Украины Виктор Медведчук, которому 11 мая сообщили о подозрении в государственной измене и хищении государственных природных ресурсов, планирует сегодня, 12 мая, появиться в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом сообщили адвокаты нардепа Камиль Кирпичев и Людмила Чередниченко в комментарии издательству "Страна".

Виктор Медведчук - фото из открытых источников

По их словам, политик не намерен скрываться от правоохранительных органов и будет участвовать в следственных действиях по его делу. Но, в то же время, представители Виктора Медведчука считают подозрения, выдвинутые их подзащитному, абсурдными и незаконными.

"Виктор Медведчук намерен сегодня появиться к Генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений", — сообщили адвокаты.

Напомним, что вчера, 11 мая, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила Народному депутату Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подозрение в совершении государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма. По ее данным, Медведчук в разное время передавал российским оккупантам документальную базу газового месторождения "Глубокое", которое находится на шельфе Черного моря и оценивается в 38 млрд гривен, важные данные о расположении секретного подразделения ВСУ и пытался создать информационный проект для расширения инфраструктуры влияния РФ на территории Украины. Подробнее в нашем материале.

Также в СБУ сообщили, что Виктор Медведчук до сих пор не покидал государственных границ и находится в розыске.

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