Где скрываются Медведчук и Козак

Украинским спецслужбам точно известно о местонахождении подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов на брифинге сегодня, 11 мая.

Иван Баканов - фото из открытых источников

По его словам, Тарас Козак уже долгое время находится в Российской Федерации, но пока покинул ее пределы в неизвестном направлении.

Касательно Виктора Медведчука, то работники СБУ устанавливают его фактическое местонахождение в пределах страны. По их информации, нардеп не покидал украинскую границу.

"В связи с отсутствием гражданина Медведчука дома, соответствующее подозрение направлено ​​по последнему известному месту пребывания и на место его работы, то есть в Верховную Раду", — добавил Баканов.

Напомним, что сегодня, 11 мая, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Позже на совместном брифинге с председателем СБУ официально сообщила об этом.

На сегодняшний день подозрение объявлено по трем эпизодам: разграбление государственных ресурсов, нанесение ущерба обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Также СБУ провела обыск в квартире Медведчука на улице Монтажников в Киеве. Сообщается, что нардепа дома не оказалось. О месте его пребывания пока нет никакой информации. Однако правоохранители предпринимают все возможные меры для поисков и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.

Добавим, что 19 февраля СНБО ввело санкции в отношении Медведчука, Козака и их семей. Тогда нардепов обвиняли в терроризме и поставке топлива боевикам на оккупированном Донбассе.

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