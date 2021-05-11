logo
Русский Українська

BTC/USD

56452.61

ETH/USD

4044.68

LTC/USD

369.35

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Где скрываются Медведчук и Козак
commentss НОВОСТИ Все новости

Где скрываются Медведчук и Козак

Подозрение о госизмене Медведчуку отправили в ВР

сегодня, 19:12
Автор:

Данило Матюха

Украинским спецслужбам точно известно о местонахождении подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов на брифинге сегодня, 11 мая.

Где скрываются Медведчук и Козак

Иван Баканов - фото из открытых источников

По его словам, Тарас Козак уже долгое время находится в Российской Федерации, но пока покинул ее пределы в неизвестном направлении.

Касательно Виктора Медведчука, то работники СБУ устанавливают его фактическое местонахождение в пределах страны. По их информации, нардеп не покидал украинскую границу.

"В связи с отсутствием гражданина Медведчука дома, соответствующее подозрение направлено ​​по последнему известному месту пребывания и на место его работы, то есть в Верховную Раду", — добавил Баканов.

Напомним, что сегодня, 11 мая, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Позже на совместном брифинге с председателем СБУ официально сообщила об этом.

На сегодняшний день подозрение объявлено по трем эпизодам: разграбление государственных ресурсов, нанесение ущерба обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Также СБУ провела обыск в квартире Медведчука на улице Монтажников в Киеве. Сообщается, что нардепа дома не оказалось. О месте его пребывания пока нет никакой информации. Однако правоохранители предпринимают все возможные меры для поисков и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.

Добавим, что 19 февраля СНБО ввело санкции в отношении Медведчука, Козака и их семей. Тогда нардепов обвиняли в терроризме и поставке топлива боевикам на оккупированном Донбассе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AxaVB1C-OEg
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ