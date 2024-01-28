Ключевые итоги недели: какие важные решения приняты и что может измениться

На четвертую неделю января пришлось 700 дней с начала широкомасштабной российской агрессии. К сожалению, противник наращивает усилия и на военном, и на дипломатическом фронтах, параллельно продвигая тему переговоров на выгодных для себя условиях. В свою очередь, украинская власть делает интересные шаги в законодательном ракурсе (как тот же законопроект о множественном гражданстве, внесенный в парламент президентом), пытается наладить отношения с бизнесом, ищет подходы к таким сложным для нас партнерам-оппонентам как руководство Словакии. И, понятно, ищет возможность усилить обороноспособность и экономическую стойкость нашей страны. О наиболее ярких, с их точки зрения, событиях уходящей недели (с 22 по 28 января), эксперты рассказали порталу "Комментарии".

Итоги недели. Фото: из открытых источников

Важно, чтобы решения власти были подкреплены соответствующими действиями

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук акцентирует, что неделя была во многом знаковой для украинского бизнеса. И отмечает три важных решения, которые могут ознаменовать новый этап противостояния (или взаимопонимания) бизнеса с экономическим блоком власти и силовиками.

Во-первых, появился указ президента о создании всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

"Это фактически признание того, что есть серьезные проблемы в диалоге бизнеса и власти. Что предприниматели работают в очень неблагоприятных условиях. Подобные шаги могут быть просто выпусканием пара. Запустить всё в очередной режим болтологии. Либо (в лучшем случае, предпосылок к чему, увы, пока не просматривается), власть реально решила переходить в некий новый режим экономической политики", – рассуждает эксперт.

Во вторых, продолжает Ярослав Романчук, имеем в этом же ракурсе решение СНБО.

Оно очерчивает более серьезный, чем ранее, поход к теме экономической безопасности, к материально-техническому обеспечению ВСУ и так далее, считает собеседник "Комментариев".

В-третьих, было заявлено о создании Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного времени.

"Печально, что лишь спустя почти два года вторжения мы начинаем открыто говорить о необходимости перевода экономики на военные рельсы (не в плане тотальной мобилизации, огосударствления, тотальной приватизации, что было ранее – а с более продуманным подходом). Люди, которые представлены в данном Совете, являются классными бизнесменами высокого уровня. Но, как по мне, в такого рода органах должны присутствовать и ученые-экономисты, которые видят ситуацию под другим углом. И могут поделиться опытом, сделать свой вклад в то, чтоб бизнес, государство, общество взаимодействовали более эффективно", – поясняет эксперт.

Власть, отмечает он, под серьезным давлением со стороны предпринимателей, начала, наконец, принимать ряд позитивно выглядящих решений.

"Теперь важно, чтоб они были подкреплены соответствующими действиями, – подчеркивает Ярослав Романчук. – Дающими больше пространства для развития предпринимательства. Пока же, судя по тем документам, что мы видели от НБУ, Минфина, ВР, просвета в сторону радикального изменения экономической политики государства, отказа от социалистических практик, не просматривается".

Общая задолженность за ЖКУ достигла уже около 240 млрд грн

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко поделился таким мнением:

"На этой неделе были опубликованы данные о задолженности за электроэнергию по состоянию на начало текущего года. Цифры серьезные (рост на 15 млрд грн), о них нужно говорить. В целом же рост задолженности за электроэнергию за два года полномасштабной войны составил 200%".

Общая же задолженность за ЖКУ достигла уже около 240 млрд грн. На фоне этого, напоминает эксперт, Кабмин недавно принял решение о возобновлении пени, штрафов и так далее. Впрочем, считает эксперт, это мало что даст. А вот отключение электроэнергии и газа должникам может вызвать проблемы.

"Они уже есть, у тех же водоканалов. В Киеве постоянно рвутся в последнее время их сети. Улицы заливают то вода, то фекалии. Подобное можно наблюдать по всей Украине. При этом, у водоканалов огромны долги за электроэнергию. Происходят даже их отключения (в той же Полтаве). То есть, нас могут ждать проблемы с теплом, электроэнергией, а также техногенные катастрофы всеукраинского масштаба, когда целые города останутся без воды. Если власть, конечно, не начнет принимать решения, которые не допустят подобного коллапса", – уточняет Олег Попенко.

Он обращает внимание еще на одну громкую новость недели. А именно – заявление премьер-министра Словакии Фицо, что во время переговоров в Украине ему якобы сообщили о намерении продлить транзит российского газа через нашу территорию после 2024 года (истекает контракт).

"На что наш премьер – Денис Шмыгаль – дал понять, что Украина не готова на такой шаг. При этом, не исключил, что на это могут пойти европейские страны. По сути же, мы продолжаем транзит российского газа. Но, похоже, это будет идти по другим контрактам, по другим документам. В которых российских газ будет представлен европейским. Известная во время Коболева-Витренко схема "Амстердам +...". Но если раньше это была модель, по которой мы покупали российский газ под видом европейского, то теперь будем транзитировать как бы европейский газ, но, на деле, российский. Пополняя казну страны-агрессора", – констатирует эксперт.

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