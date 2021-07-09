«Каждый из нас президент»: зачем Мендель написала книгу и что это принесет Украине

Последние несколько дней украинцы бурно обсуждают предстоящий выход книги авторства Юлии Мендель, экс-спикера президента Владимира Зеленского. Уже стало известно название мемуаров — "Каждый из нас президент". "Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, зачем это Мендель (и, вероятно, Офису президента), а также будет ли спрос на подобное чтиво.

Книга Мендель выйдет в печать 11 июля. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Книга Мендель стала своеобразной премией от работодателя

Политический эксперт Денис Гороховский подчеркивает, что в последнее время в Украине стало модным быть автором книги.

"Свои книги массово издают политики, чиновники, спортсмены, блогеры, журналисты и все-все-все, у кого есть финансовый ресурс для этого. Причем, зачастую автор в реальности даже не пишет книгу, а просто нанимает так называемого "литературного раба", который делает это за него. Такие книги хорошо обсуждаются в сети из-за медийности персоны, но плохо продаются (за редким исключением), потому что зачастую рассказать автору глобально нечего, а читать 300-400 страниц рефлексии мало у кого возникает желание", — поясняет политэксперт.

Что же касается бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель, то Денис Гороховский не исключает, что книга, в ее случае, стала своеобразной премией от работодателя после того, как Юлию убрали с занимаемой должности.

"Учитывая содержание опубликованных фрагментов, можно с уверенностью говорить, что в книге не будет каких-то инсайдов или откровений, которые могут вызвать интерес у читателя. Никакой промо-кампании для продвижения своего детища Мендель не ведет (помимо пары весьма неоднозначных постов в инстаграме). Так что с уверенностью можно сказать, что говорить о больших продажах не приходится", — говорит эксперт.

По его мнению, книжку, вероятнее всего, представят на паре профильных выставок, а потом остатки разошлют по библиотекам.

"Весь хайп вокруг нее ограничится обсуждением фрагментов, которые будут опубликованы в сети, — считает Гороховский. — Аналогичная ситуация уже была когда-то с книгой экс-нардепа Надежды Савченко. Вряд ли сегодня обыватель даже вспомнит, как называлась эта книга".

"В книге Зеленский точно предстанет в позитивном свете"

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко не исключает, что Мендель написала книгу, чтобы отобразить такое незаурядное событие в своей жизни, как работу пресс-секретарем у президента.

"Возможно, таким образом хочет закрепить данное событие: мол, была такая должность, теперь будет и книга об этом. Есть вероятность такого, что так оказывается поддержка Зеленскому: в книге он точно предстанет в позитивном свете, она будет наполнена соответствующими месседжами", — отмечает политолог.

Но поскольку мы живем в Украину, у нас не всегда происходит так, как кажется на первый взгляд, подчеркивает Максим Степаненко.

"А потому можно предположить, что за счет издания книги делается попытка легализовать "серые" доходы. К примеру, доплату в конвертах, которая, по некоторым данным, процветает и в Офисе президента, и в Раде, и на менее высоких ступенях власти. В этом смысле издание и продажа книг — отличный инструмент для "отмывки". Так делали и делают у нас многие, — уверяет Максим Степаненко. — Все вышеперечисленные задачи или часть из них и будет, по моему мнению, реализована Мендель".

По словам эксперта, среди круга его знакомых и коллег не оказалось заинтересованных в прочтении произведения бывшей пресс-секретаря президента.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой фактор, по мнению экспертов, повлиял на отставку Юлии Мендель с поста пресс-секретаря главы государства. Подробности — в нашем материале.

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