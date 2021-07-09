«Каждый из нас президент»: зачем Мендель написала книгу и что это принесет Украине

Последние несколько дней украинцы бурно обсуждают
предстоящий выход книги авторства Юлии Мендель, экс-спикера президента Владимира
Зеленского. Уже стало известно название мемуаров — "Каждый из нас президент".
"Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, зачем это Мендель (и,
вероятно, Офису президента), а также будет ли спрос на подобное чтиво.
Книга Мендель выйдет в печать 11 июля. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Книга Мендель стала своеобразной премией от
работодателя
Политический эксперт Денис Гороховский
подчеркивает, что в последнее время в Украине стало модным быть автором книги.
"Свои книги массово издают политики,
чиновники, спортсмены, блогеры, журналисты и все-все-все, у кого есть
финансовый ресурс для этого. Причем, зачастую автор в реальности даже не пишет
книгу, а просто нанимает так называемого "литературного раба", который делает
это за него. Такие книги хорошо обсуждаются в сети из-за медийности персоны, но
плохо продаются (за редким исключением), потому что зачастую рассказать автору
глобально нечего, а читать 300-400 страниц рефлексии мало у кого возникает
желание", — поясняет политэксперт.
Что же касается бывшего пресс-секретаря
президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель, то Денис Гороховский не
исключает, что книга, в ее случае, стала своеобразной премией от работодателя
после того, как Юлию убрали с занимаемой должности.
"Учитывая содержание опубликованных
фрагментов, можно с уверенностью говорить, что в книге не будет каких-то
инсайдов или откровений, которые могут вызвать интерес у читателя. Никакой
промо-кампании для продвижения своего детища Мендель не ведет (помимо пары
весьма неоднозначных постов в инстаграме). Так что с уверенностью можно
сказать, что говорить о больших продажах не приходится", — говорит эксперт.
По его мнению, книжку, вероятнее всего,
представят на паре профильных выставок, а потом остатки разошлют по
библиотекам.
"Весь хайп вокруг нее ограничится обсуждением
фрагментов, которые будут опубликованы в сети, — считает Гороховский. —
Аналогичная ситуация уже была когда-то с книгой экс-нардепа Надежды Савченко.
Вряд ли сегодня обыватель даже вспомнит, как называлась эта книга".
"В книге Зеленский точно предстанет в
позитивном свете"
Политолог, сотрудник Международного центра
перспективных исследований Максим Степаненко не исключает, что Мендель написала
книгу, чтобы отобразить такое незаурядное событие в своей жизни, как работу
пресс-секретарем у президента.
"Возможно, таким образом хочет закрепить
данное событие: мол, была такая должность, теперь будет и книга об этом. Есть
вероятность такого, что так оказывается поддержка Зеленскому: в книге он точно
предстанет в позитивном свете, она будет наполнена соответствующими месседжами",
— отмечает политолог.
Но поскольку мы живем в Украину, у нас не
всегда происходит так, как кажется на первый взгляд, подчеркивает Максим
Степаненко.
"А потому можно предположить, что за счет
издания книги делается попытка легализовать "серые" доходы. К примеру, доплату
в конвертах, которая, по некоторым данным, процветает и в Офисе президента, и в
Раде, и на менее высоких ступенях власти. В этом смысле издание и продажа книг —
отличный инструмент для "отмывки". Так делали и делают у нас многие, — уверяет
Максим Степаненко. — Все вышеперечисленные задачи или часть из них и будет, по
моему мнению, реализована Мендель".
По словам эксперта, среди круга его знакомых и
коллег не оказалось заинтересованных в прочтении произведения бывшей
пресс-секретаря президента.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой фактор, по мнению экспертов, повлиял на отставку Юлии Мендель с поста пресс-секретаря главы государства. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, как на увольнение Мендель отреагировали пользователи соцсетей. Спойлер — множеством шуток и мемов.
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