Юлия Мендель написала мемуары: о чем книга и когда она увидит свет

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу. Свои мемуары она собирается выпустить в июле. Об этом журналистка заявила, общаясь с изданием "Главком".

Юлия Мендель (фото из открытых источников)

Она сообщила, что не хочет пока говорить о подробностях выхода ее работы.

"Я пока не хотела рассказывать о деталях. Ожидать — можно в июле", — сказала Мендель.

Журналист Виталий Ковач написал на своей странице в Facebook, что рукопись будущей книги готова.

"Знакомый видел, фото, но о чем — не дали увидеть. Теперь интересно, о чем нам поведает автор?" — сообщил корреспондент.

В разговоре с журналистами "Общественного" Юлия Мендель рассказала немного больше деталей. По ее словам, книга раскроет некоторые инсайды.

"Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента Украины, некоторые инсайды принятых решений, а также главное — о самоидентификации украинцев, как нации", — рассказала она.

Также она ничего не рассказала о том, как будет называться ее книга, какой у нее будет тираж и, которое издательство напечатает работу журналистки. Но подчеркнула, что ничего не платила издательству, которое выпустит ее мемуары.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как соцсети отреагировали на освобождение Мендель. Будучи пресс-секретарем президента Зеленского, Мендель отличилась различными громкими заявлениями, которые нередко вызывали возмущение пользователей соцсетей. Факт ухода Юлии Мендель с ОП вызывает у большинства украинцев преимущественно только две эмоции — или радость, или удивление.





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