Юлия Мендель написала мемуары: о чем книга и когда она увидит свет

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МЕНЮ
Лиля Воробьева
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу. Свои мемуары она собирается выпустить в июле. Об этом журналистка заявила, общаясь с изданием "Главком".
Юлия Мендель (фото из открытых источников)
Она сообщила, что не хочет пока говорить о подробностях выхода ее работы.
Журналист Виталий Ковач написал на своей странице в Facebook, что рукопись будущей книги готова.
В разговоре с журналистами "Общественного" Юлия Мендель рассказала немного больше деталей. По ее словам, книга раскроет некоторые инсайды.
Также она ничего не рассказала о том, как будет называться ее книга, какой у нее будет тираж и, которое издательство напечатает работу журналистки. Но подчеркнула, что ничего не платила издательству, которое выпустит ее мемуары.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как соцсети отреагировали на освобождение Мендель. Будучи пресс-секретарем президента Зеленского, Мендель отличилась различными громкими заявлениями, которые нередко вызывали возмущение пользователей соцсетей. Факт ухода Юлии Мендель с ОП вызывает у большинства украинцев преимущественно только две эмоции — или радость, или удивление.
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