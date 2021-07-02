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Юлия Мендель написала мемуары: о чем книга и когда она увидит свет

Юлия Мендель написали книгу о своей работе в ОП

сегодня, 02:30
Автор:

Лиля Воробьева

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу. Свои мемуары она собирается выпустить в июле. Об этом журналистка заявила, общаясь с изданием "Главком".

Юлия Мендель написала мемуары: о чем книга и когда она увидит свет

Юлия Мендель (фото из открытых источников)

Она сообщила, что не хочет пока говорить о подробностях выхода ее работы.

"Я пока не хотела рассказывать о деталях. Ожидать — можно в июле", — сказала Мендель.

Журналист Виталий Ковач написал на своей странице в Facebook, что рукопись будущей книги готова.

"Знакомый видел, фото, но о чем — не дали увидеть. Теперь интересно, о чем нам поведает автор?" — сообщил корреспондент.

В разговоре с журналистами "Общественного" Юлия Мендель рассказала немного больше деталей. По ее словам, книга раскроет некоторые инсайды.

"Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента Украины, некоторые инсайды  принятых решений, а также главное — о самоидентификации украинцев, как нации", — рассказала она.

Также она ничего не рассказала о том, как будет называться ее книга, какой у нее будет тираж и, которое издательство напечатает работу журналистки. Но подчеркнула, что ничего не платила издательству, которое выпустит ее мемуары.

  Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том,  как соцсети отреагировали на освобождение Мендель. Будучи пресс-секретарем президента Зеленского, Мендель отличилась различными громкими заявлениями, которые нередко вызывали возмущение пользователей соцсетей. Факт ухода Юлии Мендель с ОП вызывает у большинства украинцев преимущественно только две эмоции — или радость, или удивление.



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Источник: https://glavcom.ua/ru/news/yuliya-mendel-napisala-knigu-vyydet-v-iyule-766246.html
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