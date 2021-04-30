«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО)

Одна из центральных дней Страстной пятницы в 2021 году для украинцев — уход Юлии Мендель с занимаемой должности в Офисе президента. Будучи пресс-секретарем президента Зеленского, Мендель отличилась различными громкими заявлениями, которые нередко вызывали возмущение пользователей соцсетей. "Комментарии" решили узнать, как эти самые соцсети отреагировали на новости об увольнении одной из самых ярких представительниц команды Зеленского.



Юлия Мендель увольняется из ОП. Фото из открытых источников

Сразу отметим, что факт ухода Юлии Мендель из ОП вызывает у большинства украинцев только две эмоции — либо радость, либо недоумение. Причем второе чувство украинский сегмент демонстрирует, говоря о том, кто же может стать новым пресс-секретарем главы государства.

Больше всего "расстройства" написанное Мендель заявление об увольнении вызвало у людей, которые постоянно занимаются созданием различных мемов и фотожаб. Так, администратор паблика "GONI мемаси" "почтил" практически двухгодичную работу Юлии Мендель при Зеленском подборкой своих предыдущих шуток, посвященных чиновнице.





Некоторые пользователи соцсетей также искренне благодарили Мендель за все её погрешности, которые давали подспорье для создание различных фотожаб.





В целом же, большинство юзеров (как в Facebook, так и в Twitter) дружно вспоминали "проколы" Мендель за время пребывания на должности — и посты про выпечку (мишки-брауни), и неправильное написание названий зарубежных государств, и, разумеется, её скандально-обсуждаемые деловые образы. Соответственно этому и появлялись все новые реакции — как от известных блогеров типа Аркадия Бабченко или Елены Моновой, так и от обычных обывателей.

Некоторые же юзеры вовсю строили предположения, чем Юлия Мендель займется дальше. Многие блогеры и отечественные СМИ озаботились вопросом, кто же займет освободившийся пост в Офисе президента.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что могло повлиять на решение Мендель покинуть пост пресс-секретаря Владимира Зеленского. Ситуацию детально проанализировали эксперты.

Также на портале вы можете узнать, кого специалисты предположительно видят в ОП вместо Юлии Мендель.

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