logo
Русский Українська

BTC/USD

58220.81

ETH/USD

2835.27

LTC/USD

273.44

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество юмор «Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО)

Бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского украинцы провожают с должности шутками и различными фотожабами

30 апреля 2021, 19:37
Автор:

Вечканова Елена

Одна из центральных дней Страстной пятницы в 2021 году для украинцев — уход Юлии Мендель с занимаемой должности в Офисе президента. Будучи пресс-секретарем президента Зеленского, Мендель отличилась различными громкими заявлениями, которые нередко вызывали возмущение пользователей соцсетей. "Комментарии" решили узнать, как эти самые соцсети отреагировали на новости об увольнении одной из самых ярких представительниц команды Зеленского.

«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО)

Юлия Мендель увольняется из ОП. Фото из открытых источников

Сразу отметим, что факт ухода Юлии Мендель из ОП вызывает у большинства украинцев только две эмоции — либо радость, либо недоумение. Причем второе чувство украинский сегмент демонстрирует, говоря о том, кто же может стать новым пресс-секретарем главы государства.

Больше всего "расстройства" написанное Мендель заявление об увольнении вызвало у людей, которые постоянно занимаются созданием различных мемов и фотожаб. Так, администратор паблика "GONI мемаси" "почтил" практически двухгодичную работу Юлии Мендель при Зеленском подборкой своих предыдущих шуток, посвященных чиновнице.

«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 2

Некоторые пользователи соцсетей также искренне благодарили Мендель за все её погрешности, которые давали подспорье для создание различных фотожаб.

«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 3

В целом же, большинство юзеров (как в Facebook, так и в Twitter) дружно вспоминали "проколы" Мендель за время пребывания на должности — и посты про выпечку (мишки-брауни), и неправильное написание названий зарубежных государств, и, разумеется, её скандально-обсуждаемые деловые образы. Соответственно этому и появлялись все новые реакции — как от известных блогеров типа Аркадия Бабченко или Елены Моновой, так и от обычных обывателей.

«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 4
«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 5
«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 6
«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 7
«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 8
«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 9
«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 10
«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 11

Некоторые же юзеры вовсю строили предположения, чем Юлия Мендель займется дальше. Многие блогеры и отечественные СМИ озаботились вопросом, кто же займет освободившийся пост в Офисе президента. 

«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 12
«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 13
«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 14
«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 15
«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 16
«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 17
«Ушла эпоха менделизмов»: как соцсети отреагировали на увольнение Мендель (ФОТО) - фото 18

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что могло повлиять на решение Мендель покинуть пост пресс-секретаря Владимира Зеленского. Ситуацию детально проанализировали эксперты.

Также на портале вы можете узнать, кого специалисты предположительно видят в ОП вместо Юлии Мендель.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ