Карантин выходного дня и убийственный шторм в Центральной Америке: итоги ночи

Карантин выходного дня

Карантин в Украине. Иллюстрация: Getty images

Уже со следующих выходных в Украине могут ввести карантин выходного дня. Начиная с 14 и 15 ноября, работать будут только объекты критической инфраструктуры. Среди прочего, это аптеки, продуктовые магазины и общественный транспорт. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил глава Минздрава Максим Степанов. Он объяснил, что количество инфицированных коронавирусом в Украине начало расти критически быстро, и нужно попытаться остановить эту тенденцию. По всей стране в больницах сейчас находятся 27,5 тысяч граждан.

Выборы в США

Более 150 тысяч бюллетеней на президентских выборах в США застряли на почте. Их не успели передать ко дню голосования с пунктов обработки корреспонденции на избирательные участки. Это те бюллетени, по которым граждане США проголосовали преждевременно. В частности, их ждут в штатах, где исход голосования может стать решающим для страны: Пенсильвании, Неваде, Северной Каролине. Об этом сообщает The Washington Post. Бюллетени обещают дождаться и посчитать, если они были отправлены не позднее 3 ноября. Дата отправки указана на почтовом штемпеле. По состоянию на утро пятницы, 6 ноября, лидерские позиции все еще удерживает демократ Джо Байден.

Ситуация на мировых биржах

Рынок акций США на фоне подсчета голосов на выборах закрылся ростом. Укрепились секторы сырья, промышленности и технологий. К примеру, Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже подорожал к закрытию на 2,02%, а индекс S&P 500 поднялся на 2,15%. Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стали акции Dow Inc, а среди компонентов индекса S&P 500 — акции Albemarle Corp. Они, к слову, подорожали сразу на 13,5%.

Шторм Eta

Шторм Eta обрушился на страны Центральной Америки. Самые сильные разрушения в Гватемале. Там шторм не только разрушил дороги и затопил целые поселения, но и унес жизни более 50 человек. Об этом сообщил президент Алехандро Джамматтеи. Повреждены частично или же уничтожены полностью сотни жилых домов. В 9 штатах власти объявили режим стихийного бедствия.

Страдают от последствий шторма и в Панаме. Там погибших на данный момент пятеро. По меньшей мере еще 8 пропали без вести.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой прогноз на пятницу, 6 ноября, сделали синоптики и астрологи.

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