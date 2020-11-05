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В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

Министр отмечает, что это позволит разорвать цепь передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом

сегодня, 22:40
Автор:

Диденко Светлана

Отныне в Украине на выходных будут работать только "критическая инфраструктура".

В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

Фото: МОЗ

Через стремительный рост больных на коронавирус уже с 14-15 ноября в Украине введут карантин выходного дня. Работать только аптеки, продуктовые магазины и ходить общественный транспорт.

Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в прямом эфире на 1 января.

"Когда мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, мы, конечно, смотрим на ситуацию, которая у нас есть. И мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны — ни на две недели, ни на три недели. Именно поэтому наше предложение будет делать такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть суббота-воскресенье", — заявил Степанов.

Право вести свою деятельность будут иметь продуктовые магазины и аптеки, остальные заведения будут закрыты. Министр отмечает, что это позволит разорвать цепь передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.

А вот общественный транспорт будет работать.

"Нагрузка в субботу-воскресенье гораздо меньше на транспорт, поэтому закрывать транспорт мы не видим нужным. Более того, по этому пути не идет сейчас ни одна европейская страна", — добавил министр.

Также глава Минздрава добавил, что сегодня утром зафиксировано 27 500 больных граждан.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что людей без медицинской маски будут штрафовать на месте.


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Источник: https://tsn.ua/coronavirus/z-nastupnih-vihidnih-zaprovadyat-karantin-vihidnogo-dnya-1661371.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=TCH_channel
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