В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

Отныне в Украине на выходных будут работать только "критическая инфраструктура".

Фото: МОЗ

Через стремительный рост больных на коронавирус уже с 14-15 ноября в Украине введут карантин выходного дня. Работать только аптеки, продуктовые магазины и ходить общественный транспорт.



Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в прямом эфире на 1 января.

"Когда мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, мы, конечно, смотрим на ситуацию, которая у нас есть. И мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны — ни на две недели, ни на три недели. Именно поэтому наше предложение будет делать такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть суббота-воскресенье", — заявил Степанов.

Право вести свою деятельность будут иметь продуктовые магазины и аптеки, остальные заведения будут закрыты. Министр отмечает, что это позволит разорвать цепь передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.

А вот общественный транспорт будет работать.

"Нагрузка в субботу-воскресенье гораздо меньше на транспорт, поэтому закрывать транспорт мы не видим нужным. Более того, по этому пути не идет сейчас ни одна европейская страна", — добавил министр.

Также глава Минздрава добавил, что сегодня утром зафиксировано 27 500 больных граждан.

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