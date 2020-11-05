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Граждан без медицинской маски будут штрафовать на месте, - Степанов

Министр призвал депутатов поддержать законопроект за усиление ответственности за нарушение карантинных мероприятий

сегодня, 13:38
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, во время брифинга, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о возможности введения штрафа для граждан, которые находятся в общественных местах без надетой медицинской маски или респиратора. 

Граждан без медицинской маски будут штрафовать на месте, - Степанов

Фото: Апостроф

Глава МОЗ сравнил грядущие штрафы с нарушением правил дорожного движения, отметив, что выписывать штраф нарушителям смогут сотрудники Нацполиции, органы местного самоуправления и эпидемического контроля. 

"Законопроект будет предусматривать конкретный штраф за отсутствие масок — от 170 до 255 гривен. Причем протокол о штрафе будут составлять сразу на месте, а не так, как было раньше, когда составляли протокол, передавали его в суд, а суд потом решал накладывать штраф или нет. В результате этого у нас менее  5% или менее 3% были применены штрафные санкции как к гражданам, так и организациям", — сказал Степанов.

Министр также призвал народных депутатов поддержать законопроект про усиление ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Верховной раде увеличили штрафы за отсутствие масок для предприятий и организаций. 


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Источник: https://www.ukrinform.ua/
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