Граждан без медицинской маски будут штрафовать на месте, - Степанов

Сегодня, во время брифинга, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о возможности введения штрафа для граждан, которые находятся в общественных местах без надетой медицинской маски или респиратора.

Фото: Апостроф

Глава МОЗ сравнил грядущие штрафы с нарушением правил дорожного движения, отметив, что выписывать штраф нарушителям смогут сотрудники Нацполиции, органы местного самоуправления и эпидемического контроля.

"Законопроект будет предусматривать конкретный штраф за отсутствие масок — от 170 до 255 гривен. Причем протокол о штрафе будут составлять сразу на месте, а не так, как было раньше, когда составляли протокол, передавали его в суд, а суд потом решал накладывать штраф или нет. В результате этого у нас менее 5% или менее 3% были применены штрафные санкции как к гражданам, так и организациям", — сказал Степанов.

Министр также призвал народных депутатов поддержать законопроект про усиление ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Верховной раде увеличили штрафы за отсутствие масок для предприятий и организаций.

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