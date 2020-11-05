Граждан без медицинской маски будут штрафовать на месте, - Степанов

Язык
BTC/USD
14774.28
ETH/USD
401.70
LTC/USD
55.24
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Елизавета Черных
Сегодня, во время брифинга, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о возможности введения штрафа для граждан, которые находятся в общественных местах без надетой медицинской маски или респиратора.
Фото: Апостроф
Глава МОЗ сравнил грядущие штрафы с нарушением правил дорожного движения, отметив, что выписывать штраф нарушителям смогут сотрудники Нацполиции, органы местного самоуправления и эпидемического контроля.
Министр также призвал народных депутатов поддержать законопроект про усиление ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Верховной раде увеличили штрафы за отсутствие масок для предприятий и организаций.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости