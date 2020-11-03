В Верховной раде увеличили штраф за отсутствие масок

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Елизавета Черных
Сегодня на пленарном заседании Верховной рады нардепы сделали шаг к усилению ответственности для бизнеса и организаций за отсутствие масок. "За" проголосовал 251 народный депутат.
Фото: Новая Каховка.City
Законопроект предусматривает наказание для предприятий, предпринимателей, организаций, учреждений за несоблюдение санитарных норм. В частности, за допуск людей в общественные места или транспорт без средств личной защиты — медицинской маски или респиратора.
Предлагается установить размер штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 3400 до 5100 гривен.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная рада поддержала законопроект, который урегулирует дистанционную работу в Украине
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