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В Верховной раде увеличили штраф за отсутствие масок

Теперь штраф за несоблюдение карантинных норм будет состовлять от 3400 до 5100 грн

сегодня, 20:20 comments509
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня на пленарном заседании Верховной рады нардепы сделали шаг к усилению ответственности для бизнеса и организаций за отсутствие масок. "За" проголосовал 251 народный депутат. 

В Верховной раде увеличили штраф за отсутствие масок

Фото: Новая Каховка.City

"Парламент в Первом чтении принял за основу законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19) "№3890", — сказано на официальной странице Верховной рады в Facebook. 

Законопроект предусматривает наказание для предприятий, предпринимателей, организаций, учреждений за несоблюдение санитарных норм. В частности, за допуск людей в общественные места или транспорт без средств личной защиты — медицинской маски или респиратора. 

Предлагается установить размер штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 3400 до 5100 гривен.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная рада поддержала законопроект, который урегулирует дистанционную работу в Украине


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Источник: https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
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