Рада поддержала законопроект, который урегулирует дистанционную работу в Украине

Сообщается, что законопроект будет касаться 30-35% всех наемных работников в Украине.



Фото: Факти ICTV

В Верховной Раде Украины представили законопроект под номером 4051, который урегулирует работу украинцев на дистанционной форме работы.

В парламенте его представила председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины и закона "Об охране труда".

Необходимость во внедрении нового законопроекту объясняют массовым переходом украинцев на удаленную работу. Проблема заключается в том, что в Кодексе законов о труде не предвидится этих форм работы, объясняют в главном комитете законопроекту.

Новый формат работы, который возник в результате мировой пандемии коронавируса требует урегулирования вопроса на законодательном уровне. Поэтому в законопроекте предлагается разделить понятия дистанционной работы и работы "на дому" на разные понятия.

Третьякова предлагает считать дистанционную работу как проводимую вне официального места работы и без привязки к определенному месту деятельности, надомную — как ту, которая выполняется по месту жительства работника.

Согласно проектом закона работник может совмещать "дистанционку" с обычным режимом работы на утвержденном работодателем месте.

Работник имеет право на временный переход на дистанционную работу (до двух месяцев), если против него были совершены действия с признаками дискриминации. Сотрудникам, которые имеют ребенка до 3 лет или ухаживают за ребенком до достижения им 16-го возраста, разрешается выполнять свои рабочие обязанности в формате дистанционной работы.

Закон будет предусматривать установление письменной взаимной согласованности относительно режима работы с самостоятельным урегулированием продолжительностью рабочего времени. Работодатель при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работы имеет право запрашивать информацию о месте жительства или пребывания работника для корректного оформления работника на дистанционную работу.

Работодатель или уполномоченный им представитель обязуется менее чем за два месяца ознакомить работников с условиями и спецификой перевода на дистанционный режим, установить точный учет отработанного времени и эффективного контроля за рациональным использованием рабочего времени работником.

Накануне соответствующий проект закона поддержали 311 депутатов, желающих проголосовать против не было.

Ранее "Комментарии" сообщали, что длительная удаленная работа снижает производительность и творчество.





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