Эксперт: длительная удаленная работа снижает продуктивность и творчество

Из-за пандемии многие работники перешли на удаленную работу и заметили спад креатива и творческих идей. Об этом пишет "Зеркало недели".



Фото: Habr

Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн изучил экономическое влияние удаленной работы, спровоцированного пандемией коронавируса. Чтобы предотвратить и снизить риск распространения вируса, многие компании отправили своих работников работать домой.

В первой части исследования Холден изучал влияния дистанционного способа работы на производительность. До пандемии удаленная работа считалась более эффективной, а сейчас — наоборот. Зато отмечает, что "удаленка" сделала многих людей счастливее, ведь с ежедневной рутины отняли время на дорогу на работу, которая многим дается с трудом.

Такое падение производительности и рост счастья больше связан с непривычным форматом или чем-то большим – полностью ответить нельзя.

Какое же влияние дистанционная работа имеет на творческий процесс? Существует предположение, что дома, где стресс-факторов меньше и где работник зачастую меньше отвлекается, можно ожидать роста креативности. Ведь пребывание в шуме офисных помещений требует сосредоточенности. Однако можно смело утверждать, что отсутствие постоянного живого общения с коллегами как раз и препятствует творческому процессу.

К тому же известно, что влияние различных переживаний связанных с рабочим процессом, звуки, запахи офиса и даже люди – могут стать ключевым источником творческой искры. Эти внешние раздражители являются "топливом" для креативного процесса и воображения.

Проблему можно уменьшить, если в привычное общение внедрять новые способы коммуникации – голосовые сообщения или виртуальные собрания. Но, даже это не решит проблему полностью. Ведь при живом общении происходит построение доверия между коллегами. Открытый офис – или же "оупен спейс", корпоративные мероприятия и конференции – помогают стимулировать творческий процесс.

Именно поэтому, после окончания пандемии коронавируса компаниям было бы полезно совместить чередование удаленной работы с работой в офисе. То есть наладить баланс продуктивности и счастья сотрудников.

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