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Не работа, а мечта: норвежская компания ищет сотрудника с хорошим чувством юмора

Будущий сотрудник должен будет искать в интернете мемы, смешные видео и странные истории

сегодня, 20:07
Автор:

Любовь Блажко

Норвежская компания Opera Software разыскивает сотрудника, в обязанности которого будет входить поиск различных мемов и смешных картинок на просторах интернета. За две недели такой работы работодатель готов заплатить 8 тысяч евро, передает издание segodnya.

Не работа, а мечта: норвежская компания ищет сотрудника с хорошим чувством юмора

Норвежская компания ищет сотрудника с хорошим чувством юмора. Фото: unsplash

"Мы ищем человека, который любит дурацкие мемы, смотреть видео с маленькими тюленями и изучать конспирологические теории. Это самые легкие деньги, которые ты сможешь заработать из любой точки мира", — заявляет директор компании. 

Но, конечно же, требования к кандидату тоже есть: он должен свободно владеть английским языком, ему должно быть не меньше 18 лет, а также работник должен иметь хороший компьютер и скоростной интернет.

Также известно, что для подачи заявки, необходимо записать видеоролик от 15 до 60 секунд, рассказав о своем опыте поиска подобных новостей в интернете. Далее нужно загрузить видео в социальные сети, поставив тег #operapersonalbrowser. После того, как срок подачи заявок закончится, и компания детально ознакомится со всеми претендентами, она выберет несколько лучших соискателей, чтобы предложить им выполнить вторую часть тестового задания. 

Напомним, в Шотландии ищут человека, который будет пробовать сладости. Border Biscuits сообщила, что им срочно нужен человек, который готов стать дегустатором их сладостей. Заработной платой они его точно не обидят, ведь она составляет 52 тысячи долларов за год (что равно почти 1,4 миллиона гривен). В обязанности работника будет входить дегустация новых видов десертов и сладостей, которым тот потом должен выставить оценку. 


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