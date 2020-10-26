Не работа, а мечта: норвежская компания ищет сотрудника с хорошим чувством юмора

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Любовь Блажко
Норвежская компания Opera Software разыскивает сотрудника, в обязанности которого будет входить поиск различных мемов и смешных картинок на просторах интернета. За две недели такой работы работодатель готов заплатить 8 тысяч евро, передает издание segodnya.
Норвежская компания ищет сотрудника с хорошим чувством юмора. Фото: unsplash
Но, конечно же, требования к кандидату тоже есть: он должен свободно владеть английским языком, ему должно быть не меньше 18 лет, а также работник должен иметь хороший компьютер и скоростной интернет.
Также известно, что для подачи заявки, необходимо записать видеоролик от 15 до 60 секунд, рассказав о своем опыте поиска подобных новостей в интернете. Далее нужно загрузить видео в социальные сети, поставив тег #operapersonalbrowser. После того, как срок подачи заявок закончится, и компания детально ознакомится со всеми претендентами, она выберет несколько лучших соискателей, чтобы предложить им выполнить вторую часть тестового задания.
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